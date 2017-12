Macri ajustó presión sobre provincias y destrabó la ley jubilatoria en el Congreso

El interbloque oficialista, sostenido en el acuerdo que el Gobierno trabó con los gobernadores, se dispone esta madrugada a convertir en ley la reforma previsional en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que modificará a la baja el cálculo en la movilidad jubilatoria y de las asignaciones sociales, era rechazada por la oposición, que intentó repetidas veces que Cambiemos levantarael debate debido a la violencia y la represión policial en los alrededores del Congreso. Gracias al interbloque Federal, el macrismo pudo evitarlo y avanzar con la sesión.

Pasada la medianoche, la diputada Graciela Camaño provocó una tensión breve pero inesperada al proponer que, dada la situación, el proyecto volviera a comisión para que eventualmente se hicieran modificaciones. La moción fue puesta a votación, y el oficialismo se impuso por 127 votos a 107, con lo que el debate siguió su curso.

La Casa Rosada, con la presencia de los ministros Marcos Peña y Rogelio Frigerio en el Congreso, ajustó la presión sobre los gobernadores y se garantizó la presencia y el voto de diputados que habían especulado con el quórum, colaborando con el fracaso de la sesión del jueves. Aparecieron entonces para sostener el quórum y defender la ley los salteños Pablo Kosiner y Andrés Zottos, y los entrerrianos Mayda Cresto y Juan José Bahillo, todos del interbloque Argentina Federal. Se sumaron al resto de los opositores que habían ayudado a Cambiemos el jueves pasado para llegar con holgura al quórum.

En esos mismos sectores se apoyaba el oficialismo para contar con la ley. "No le vamos a sacar el hombro ni la espalda a esos gobernadores. No por obsecuentes. Sino porque somos responsables", confirmó Kosiner temprano, tras reclamar sin éxito que la rionegrina María Emilia Soria (PJ-Frente para la Victoria) se retracte. En un discurso durísimo, la diputada acusó a los gobernadores peronistas que apoyaron la ley de ser "las prostitutas de Macri".

El misionero Jorge Franco, alineado con su gobernador y parte de la estrategia de Cambiemos, reforzó la postura de Kosiner. "Los misioneros somos guapos. Nos bancamos nuestras responsabilidades. Pónganse en el cuero del gobernador aquellos que sin responsabilidad de gobierno critican mansamente", reclamó.

El debate comenzó cinco horas después del inicio de la sesión, debido a las numerosas críticas de la oposición por la represión de ayer y de la semana pasada, sumadas a los insistentes pedidos de levantar la reunión.

Varios opositores cuestionaron además la presencia de ministros en el Congreso. "Hay un monje negro en esta historia", dijo Graciela Camaño (Frente Renovador) sobre Peña. "La división de poderes se vulneró. El acuerdo por esta ley se hizo puertas afuera de esta casa, algo que nunca había pasado", agregó.

El PJ-FpV la ovacionó. Al igual que, horas más tarde, a Diego Bossio. Aunque integrante del interbloque Argentina Federal, Bossio rechazó la ley y anunció que votaría en contra. "¿Resulta que el jubilado que va a una moratoria es trucho y el empresario que va a una moratoria porque no le hizo los aportes no es trucho?", cuestionó el ex titular de la Anses.

A pesar de que hablaron en contra de la ley, Martín Lousteau y sus tres diputados decidieron que se abstendrían. "¿Por qué no postergamos la rebaja de ingresos brutos un año en la provincia de Buenos Aires y no les sacamos nada a los jubilados?", reclamó el exembajador mientras en varias esquinas de la Ciudad comenzaban a insinuarse los cacerolazos.

En defensa de la iniciativa hablaron los oficialistas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina. A pesar de que el Gobierno no había difundido hasta ayer comparaciones oficiales entre las dos fórmulas, Amadeo sostuvo que los jubilados de la mínima van a recibir más dinero que lo que recibirían con la ley vigente. Estimaciones de analistas y expertos señalan lo contrario, algo que el diputado relacionó con una campaña de falsedades.