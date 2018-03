Macri afianza la agenda exterior: asado en Uruguay, Foro de Davos y viaje a Ecuador

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ofrecerá hoy a Mauricio Macri un asado en la estancia de verano de Anchorena, en lo que se interpreta como un guiño para mejorar las relaciones bilaterales. Además, el mandatario nacional confirmó que viajará el próximo 27 de enero a Ecuador, donde se reunirá con Rafael Correa, en su primera visita oficial a un país del eje bolivariano.

Anchorena queda en el departamento de Colonia y es la residencia de verano del presidente de Uruguay. Allí, Tabaré sólo recibió en su primera presidencia al mandatario de Estados Unidos, George Bush, y a su par de Brasil, Lula da Silva. Pero la tensión con Argentina por la papelera Botnia hizo que nunca compartiera un asado con el ex presidente Néstor Kirchner.

Tras años de tensión comercial, Tabaré espera un cambio con la llegada de Macri al poder y el 4 de diciembre le ofreció un asado. El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, confesó ayer que del lado oriental "hay buenas expectativas".

El objetivo de Uruguay es que Macri levante algunas barreras comerciales que estableció su antecesora, Cristina Fernández. Vázquez está más que interesado en que Argentina levante la prohibición que fijó el kirchnerismo para el transbordo de los barcos argentinos en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira. Otro de los temas es la posibilidad de profundizar más canales, más allá del que mantienen los dos países, el Martín García. Del lado de Uruguay abren las puertas, a tal punto que Nin Novoa señaló que tienen "buena predisposición" para hablar sobre la instalación de la papelera UPM (ex Botnia) que distanció a los dos países en 2005.

Macri llegará a las 13 hs junto con la canciller, Susana Malcorra; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; y el designado embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro, aunque todavía no obtuvo el placet que lo acredite como tal. La postura del Gobierno es "destrabar" las restricciones comerciales que había impuesto el kirchnerismo. Pero más allá de eso, Macri quiere hacer buenas migas con el presidente pro témpore del Mercosur, su par uruguayo. Es que el mandatario argentino puso todas las fichas en la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, pero la jefa de Estado vive una crisis política a raíz de un impeachment que la puede sacar del poder.

En tanto, Macri busca un socio en el Mercosur para marcarle la cancha a Venezuela, tal como hizo en la cumbre de Asunción, cuando pidió por los presos políticos. Ese es un tema que podrían ahondar ambos mandatarios en el almuerzo de hoy. Así como dan por descontado que hablen de comerciar con la Alianza del Pacífico y avanzar a la relación birregional con la Unión Europea.

Por otro lado, el Gobierno confirmó que Macri también viajará a Ecuador y mantendrá un encuentro bilateral con el presidente de ese país, Rafael Correa, días después de su participación en el Foro Económico de Davos. El primer encuentro presidencial entre Macri y Correa fue el día de la asunción del líder de Cambiemos, el 10 de diciembre. Aquel día, el mandatario ecuatoriano hizo declaraciones a favor del kirchnerismo, ante los medios, cuando entró al Palacio San Martín. Pero durante la recepción, los dos mandatarios acercaron posiciones. En tanto, Malcorra seguirá viaje luego de Ecuador y visitará Etiopía, en lo que será el primer acercamiento formal del actual Gobierno con un país africano.