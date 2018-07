Macri admitió fallas de gestión en parte de la "tormenta" que atraviesa el país

En Tucumán, el presidente Mauricio Macri insistió en la necesidad de consensuar con los gobernadores un proyecto de presupuesto 2019, que sea "ordenado" y que apunte a "ir terminando con el déficit fiscal". Lo hizo durante el acto por el 202º aniversario del Día de la Independencia, acompañado por el gobernador tucumano Juan Manzur. Además, el mandatario mostró cierto nivel de autocrítica al admitir que el país "atraviesa una tormenta" provocada, en parte, por fallas de "nuestra propia gestión".

"Quiero convocar a todos los gobernadores a colaborar para que tengamos un presupuesto el año que viene ordenado, así vamos a ir terminando con el déficit fiscal, para vivir ni más ni menos como lo hacen las familias argentinas, con los recursos que tienen", sostuvo Macri, que estuvo en la Casa Histórica pero no asistió al Tedéum, que se llevó a cabo en la misma capital provincial.

Macri añadió: "Este no es momento de oportunismos y demagogias, no es momento de ser egoístas" y les pidió, de manera directa, a los empresarios: "El mundo ya nos ha mostrado su apoyo, ahora es necesario que muestren también un mayor aporte. Sepan que ya no hay un Estado que aplasta y que pone trabas".

El Presidente fue duro de nuevo con la "herencia" recibida. "Es momento de ponernos a trabajar juntos, hombro con hombro, para que el país pueda salir de una vez por todas de esa historia de crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años", sostuvo.

Con Manzur al lado, Macri también reconoció que el país está atravesando una "tormenta" y admitió que en parte es producto de fallas en la "propia gestión". Al respecto, detalló: "Estamos pasando una tormenta, fruto de muchas circunstancias, entre ellas, temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por los gobiernos anteriores". En una frase reiterada desde que asumió, agregó: "Los argentinos dejaron atrás esa idea de que va a venir un mesías a salvarnos".

También dijo que "comparto las angustias del momento, pero estoy seguro de que vamos a llegar al país en que todos los argentinos vamos a poder realizarnos". Manzur, en tanto, agradeció la presencia de Macri por la celebración de la independencia y le aseguró que "es siempre bienvenido" en su provincia.

El Presidente viajó a Tucumán acompañado de una nutrida delegación. Estuvieron el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis y los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; de Cultura, Pablo Avelluto; de Turismo, Gustavo Santos; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Salud, Adolfo Rubinstein; de Educación, Alejandro Finocchiaro; y de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Además, estuvieron los titulares del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, entre otras autoridades nacionales.