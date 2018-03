Coparticipación: para Macri, "no puede ser que uno siempre asista al que no hace las cosas bien”

El presidente Mauricio Macri ratificó hoy su “compromiso con el federalismo” en el marco de la discusión de un nuevo régimen de coparticipación y advirtió que “no puede ser que uno siempre esté asistiendo al que no hace las cosas bien”, al tiempo que planteó “pensar en el futuro” y “no más buscar odios, enconos, diferencias en el pasado”.

Al finalizar la primera reunión de gabinete descentralizada en la provincia de Córdoba, junto al gobernador Juan Schiaretti y su equipo de gobierno, Macri hizo referencia durante una conferencia de prensa al reclamo de los gobernadores para modificar la ley de coparticipación, y aseguró que se trata de “una vieja deuda pendiente, siempre parece muy difícil de resolver, hay tanto para recorrer”.

En este sentido, destacó que buscará “empezar a devolverle herramientas para que cada provincia pueda ir hacia adelante”, aunque aclaró que “no puede ser que uno siempre esté asistiendo al que no hace las cosas bien” cuando “hay que apoyar al que quiere crecer” y cuando los gobernadores “estimulen la creación de trabajo de calidad, no más clientelismo, no más oscuridad en las cuentas públicas, el combate a la corrupción tiene que ser un eje fundamental en todos los gobiernos”.

El mandatario se pronunció en este sentido luego del reclamo unificado que realizaron el pasado fin de semana los gobernadores peronistas, quienes advirtieron con recurrir a la justicia para que el Estado nacional reintegre el 15 por ciento de los fondos por coparticipación, y previo a la reunión de mañana a la que fueron convocados para debatir el tema con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Impuesto a las Ganancias

Macri confirmó que “la modificación del la Ley del Impuesto a las Ganancias se tratará cuando se reinicien las sesiones ordinarias dentro del Congreso” y sostuvo que el tratamiento de esa ley se llevará a cabo tal como fue prometido dentro de su campaña electoral.