Macri abrió con los reyes de Noruega la discusión hacia un mayor comercio bilateral

El presidente Mauricio Macri recibió en Casa Rosada a los reyes de Noruega, Harald y Sonja, en el inicio de la visita de estado de tres días que los monarcas nórdicos concretan con la expectativa de ampliar la cooperación bilateral y a quienes el Gobierno recibe con la aspiración de captar algo del vasto y ocioso capital del que disponen las compañías de ese país, que enviaron 50 representantes de firmas petroleras, energéticas, de turismo y del sector financiero, entre otros.

El jefe de Estado recibió al mediodía al matrimonio real en la Casa de Gobierno, y tras un breve saludo en el despacho presidencial, los condujo hasta el Museo de la Casa Rosada, donde ofreció un almuerzo en su honor con casi toda la plana alta del Ejecutivo, y la presencia del gobernador de Tucumán, Juan Manzur (PJ), sentado al lado del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el diputado Martín Lousteau, cruzado en la mesa con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

En su discurso, Macri señaló que existe una "gran complementación económica" y deseó que las empresas noruegas inviertan en el país, como yo lo hacen 20 firmas de ese origen radicadas en la Argentina.

El rey Harald, de 81 años, subrayó el reflote de las relaciones entre ambos países, apoyadas desde ahora con una mayor conexión aérea, a través de la aerolínea Norwegian, a la que el Estado le concedió 153 rutas internacionales y de cabotaje.

Antes de ese saludo, el canciller Jorge Faurie y su par, la ministra Ine Eriksen Søreide, brindaron una declaración conjunta en la que convinieron en señalar que "el intercambio comercial no representa el potencial de ambas economías". Faurie dijo que "los argentino queremos meter más vino en Noruega", algo que Eriksen devolvió con una sonrisa, y también resaltó la cooperación en acuicultura para incrementar la producción de diversas especies de pescados.

Durante este viaje, según pudo saber El Cronista, se previó la firma de cuatro memorandos de entendimiento entre las delegaciones. El primero fue rubricado anteayer por YPF y la petrolera oficial, Statoil, con el objetivo de analizar "oportunidades de desarrollo en el on shore y el off shore", como ya ocurre en Vaca Muerta, y en "otras áreas de negocios", como la energía eólica marina, algo que por ahora no despierta interés en los despachos del ministro Aranguren. Oficialmente, voceros de Statoil dijeron a este diario que las compañías acordaron "estudiar en conjunto datos sísmicos", y "nuevos descubrimientos de petróleo y gas en aguas argentinas".

El segundo convenio al intercambio de información científica en la Antártida, donde los noruegos son vecinos a través del Mar de Weddell, y un tercero hace a la cooperación en foros internacionales, donde ambos países mantienen posiciones similares respecto al sistema multilateral de comercio y otros temas. Un cuarto acuerdo implica el intercambio de prácticas para la "modernización y digitalización del Estado", por firmarse hoy con la presencia del ministro Andrés Ibarra.

Pese a la buena sintonía, poco se dijo sobre el potencial inversor de Noruega, que en Brasil ha alcanzado a ser la octava ancla de capitales extranjeros, pero sin montos significativos en el plano local. Tan solo dos compañías de capitales hacen parte del viaje: DNB Bank, uno de los mayores grupos de servicios financieros, y Export Credit Norway, que ofrece financiamiento a firmas connacionales y a compradores de bienes y servicios de capital nórdicos.

Este miércoles comenzará en Cancillería un foro de negocios con más de 50 representantes de una treintena de firmas de origen noruego, con las que interactuarán funcionarios y empresarios locales en tres workshops de energía, modernización y turismo, y en mesas de trabajo diversas, como por ejemplo, tecnología en infraestructura polar.