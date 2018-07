Macri, a la oposición: "Qué digan desde qué lugar van a apoyar"

En Chaco, donde encabezó un acto, el presidente Mauricio Macri defendió la gestión del Gobierno y, en lo que se leyó como un mensaje hacia toda la clase política y empresaria, apuntó: "Qué digan desde qué lugar van a apoyar en vez de pedir soluciones mágicas".

Acompañado por el gobernador Domingo Peppo, en la localidad de Charata, Macri dijo: "Sé que todos los argentinos están poniendo el hombro. Por eso les pido a los dirigentes políticos, sindicales, empresarios y comunicadores, que en vez de pedir cosas que están fuera de nuestro alcance digan qué va a hacer cada uno y desde su lugar para ayudarnos a recorrer este camino; porque este es el camino".

Las declaraciones de Macri se dieron en un contexto de negociación entre el Gobierno y las provincias por la discusión del presupuesto 2019. "No lo veo al Presidente encabezando una cumbre de gobernadores", respondió una alta fuente de la Casa Rosada. Según esta idea, la negociación con los gobernadores seguirá por los carriles de Dujovne y Frigerio. Esta posición, más dura del oficialismo, advierte que Macri piensa en prorrogar el Presupuesto si no consigue el apoyo de los mandatarios provinciales. Tras sus declaraciones en Charata, habrá que ver el tono del discurso de Macri el próximo lunes, en Tucumán, durante el acto por el 9 de julio, frente al gobernador peronista Juan Manzur.

El Gobierno ya trata de pasarle la pelota a los gobernadores opositores en el caso de que el oficialismo llegue a prorrogar el Presupuesto. "No depende de nosotros porque no tenemos mayoría en el Congreso. Pero creemos que los gobernadores deberían apoyar porque ellos también necesitan ser reelegidos", comentan. El problema que sostienen en Balcarce 50 es que el peronismo no está unido y que, como temen quedar pegados al kirchnerismo, van a tener que apoyar el Presupuesto 2019. Pero por ahora, Macri mantendría la guardia en alto. "Ellos quieren que nosotros paguemos el costo", cuestionan.

A la ciudad chaqueña, ubicada a 220 kilómetros al oeste de Resistencia, Macri viajó para presentar la renovación de los primeros 500 kilómetros de vías del Belgrano Cargas, que conecta la producción del norte con los centros urbanos y los puertos de Buenos Aires y Rosario.

En su visita, el Presidente hizo una recorrida a bordo de una locomotora con 40 vagones de carga acompañado por el gobernador Domingo Peppo, momentos antes de encabezar el acto del que participaron, además, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; y el titular de la Unidad Plan Belgrano, Carlos Vignolo.

El Presidente señaló que en 1938 la Argentina transportaba 40 millones de toneladas en su sistema ferroviario de cargas y el año pasado, en 2018, llegó a transportar apenas 18 millones de toneladas.

En ese sentido, Macri destacó las inversiones que el Estado viene haciendo en materia ferroviaria y ejemplificó que en 2016 el Belgrano Cargas tardaba 14 días en llegar desde Joaquín V. González en Salta hasta Timbúes en Santa Fe y ahora lo hace en siete días.