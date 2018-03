Macri: "Sin acuerdo habrá ajuste o hiperinflación"

El presidente Mauricio Macri advirtió ayer que si el acuerdo con los holdouts no es aprobado por el Congreso habrá "ajuste o hiperinflación". "No hay alternativa. La forma de salir gradualmente del desastre de partido que dejó el kirchnerismo es un ajuste gradual. Un crecimiento gradual reduciendo todos los desajustes que tenemos", alertó Macri en una entrevista con el periodista Luis Majul que se emitió anoche por el canal América.

El mandatario remarcó que sin un entendimiento por la deuda que reclaman los fondos buitres "Argentina queda afuera del mundo", situación a partir de la cual, según describió, el país "no puede ni siquiera empezar a recorrer el camino del desarrollo".