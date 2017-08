Macri: "Si las denuncias contra Sala son verdad, merece estar presa"

La visita de campaña de Mauricio Macri a Jujuy tuvo como eje central a Milagro Sala, detenida a sólo tres kilómetros del punto donde el Presidente encabezó un acto junto al gobernador Gerardo Morales y militantes del Frente jujeño Cambiemos. La posibilidad de que la dirigente de la Tupac Amaru sea enviada a prisión domiciliaria luego del dictamen favorable que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el tema principal al que se refirieron el mandatario nacional y el provincial, aunque con matices diferentes.

Macri aseguró que el Gobierno se limitará a respetar la independencia del Poder Judicial de Jujuy. "Respeto la independencia de las provincias y más la de sus sistemas judiciales. Yo predico y trabajo todos los días para que el federalismo sea una realidad y lo peor que puedo hacer si yo demando por una justicia independiente federal es no aceptar que no haya una en cada provincia", sostuvo el jefe de Estado.

En torno a la resolución de la CIDH, recordó que fue el mismo Ejecutivo quien les dijo "vengan, vean y saquen sus propias conclusiones", cuando consultaron por la situación penal de la dirigente de la organización Tupac Amaru, pero a la vez pidió que "respeten la independencia del Poder Judicial".

En esa línea reclamó que también espera que los procesos judiciales contra casos de corrupción que se siguen no sólo en Jujuy sino en todo el país "no duren lustros porque todos queremos saber cuál es la verdad". Y apuntó, en una charla con Canal 2 de Jujuy: "Si todas las denuncias que pesan sobre esta señora (por Milagro Sala) son verdad ella merece estar presa. No podemos permitir que los juicios duren diez o veinte años como nos tenían acostumbrados con los temas de corrupción".

Morales fue mucho más contundente. Dijo que la cautelar otorgada por la CIDH le "intenta otorgar un injusto privilegio" a la dirigente detenida, al tiempo que tildó a los integrantes del organismo como "burócratas" que "no conocen lo que pasa" en la provincia. "Lamento que la CIDH haya puesto el foco en la situación de la salud, de la integridad física en el caso Milagro Sala, cuando acá dijeron otra cosa; dijeron que todo eso estaba garantizado", se quejó.

Durante el acto en Alto Comedero, el referente de la UCR afirmó que hay "mucha preocupación" por "el cariz político" que tomó la cautelar y el "desprestigio" que resulta para el organismo. También añadió: "Se han terminado convirtiendo en una facción de burócratas que vive en Washington y no conoce la realidad de Jujuy".

Manifestó que "el fallo del organismo internacional es más que nada una proclama política" y remarcó que "es un injusto privilegio que se le intenta otorgar a Milagro Sala. Los corruptos tienen que estar presos, y los corruptos violentos más". Asimismo, Morales consideró que "tiene que haber un replanteo internacional sobre esta situación y el rumbo que toma el sistema interamericano de derecho", aunque reconoció que la resolución "guste o no, debe cumplirse".