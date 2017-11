Macri: "Qué es eso de que las Pymes son buenas, y las grandes empresas malas"

El presidente Mauricio Macri criticó hoy a quienes suponen que "las pequeñas empresas son buenas y las grandes empresas son malas" y pidió que "no haya distancias entre los sectores público y privado".

“Qué que es eso de que las pequeñas empresas son buenas y las grandes son malas. No es así, uno es malo cuando no cumple con la le, cuando no respeta vecino trampea al sistema no por pequeño o grande se es malo”, remarcó.