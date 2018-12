Macri: "Nunca pasó en la historia que la Argentina tenga este lugar"

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que "nunca pasó en la historia que la Argentina tenga este lugar" en el mundo. El Presidente, en una entrevista televisiva, trazó un balance sobre la reunión de líderes del G20, que culminó el fin de semana, donde pasó revista de los "logros" alcanzados por el país en el cónclave, que lo tuvo como organizador.

Macri advirtió, sin embargo, que "nada de lo hecho tiene sentido sino conseguimos las herramientas para que los argentinos estén mejor".

"Hay que ser parte del mundo", concluyó el jefe de Estado para recordar que hasta hace no mucho "estábamos aislados".

Entre los distintos logros resultantes de los acuerdos alcanzados con distintos países en el marco del G20, Macri señaló el acuerdo con China para exportar cerezas, que "creará 100 mil puestos de trabajo".

El primer mandatario develó intimidades de su relación con el presidente norteamericano, a partir de la recreación de una serie de diálogos. Esto ante la pregunta del periodista Joaquín Morales Solá, que lo entrevistó en TN, sobre cómo había hecho para administrar la tensión de "estar en el medio" entre el magnate americano y el líder chino, Xi Jinping. "Le dije a Donald, ¿sos mi amigo?, y cuando él me dijo que sí, le dije entonces tenés que ayudarme a que todo salga bien. No hay que olvidar que Donald no quería venir al principio...". La misma cercanía describió con Xi, de quien dijo que, en más de una oportunidad, el líder chino también le preguntó qué aporte necesitaba para que la reunión del G20 salga bien.

Macri sintetizó la circunstancia que para muchos lo habría puesto a tener que elegir entre China y Estados Unidos, que se encuentran enfrentados en una guerra comercial, con la idea de que, por parte de ambos, la Argentina fue objeto de intentos de "seducción positiva".

En una entrevista dividida en dos bloques, de pocos menos de una hora, el jefe de Estado se mostró entusiasmado, casi exultante, con lo sucedido el fin de semana y casi volvió a quebrarse, hacia el final de la nota, cuando intentó describir cuáles fueron las sensaciones que lo llevaron, durante la velada en el Colón, a llorar al término del espectáculo "Argentum".

"No se pueden racionalizar las emociones", acotó Macri y repitió que lo que lo quebró fue "ver cómo quedaban asombrados los líderes mundiales con lo que los argentinos estábamos mostrando". Macri afirmó: "Eso somos los argentinos".

El Presidente se mostró cauto sobre los pronósticos de la directora del FMI, Christine Lagarde, acerca de que la Argentina empezaría a mostrar mejoras en su situación antes de terminar el verano. Macri dijo sobre este punto que esperaba que en noviembre y diciembre debería mostrarse una baja de la inflación y que el despegue no será parejo.

"No hagamos más pronósticos", se atajó Macri entre risas.

También dio rodeos para referirse a las posibilidades de que en diciembre haya desórdenes, aunque aseguró que "debemos estar alertas".

El primer mandatario valoró en particular el gesto de Angela Merkel, premier alemana, quien pese a que tuvo problemas con su avión, "tomó un vuelo de línea y llegó directamente para el espectáculo del Colón".

Morales Solá también le preguntó al Presidente sobre la suspensión de la superfinal de la Copa Libertadores, que ahora se jugará en Madrid. El jefe de Estado se mostró amargado y aseguró que "esto no nos puede volver a pasar" y aprovechó para cargar contra el kirchnerismo, a quien le atribuyó la responsabilidad del recrudecimiento de la violencia de las barras en el fútbol. "El kirchnerismo marcó un antes y un después en la violencia de las barras".