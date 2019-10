Macri: "No caigamos en las promesas vacías de aquellos que tantas veces nos defraudaron"

Mauricio Macri encabezó esta tarde la denominada "marcha del millón" en el Obelisco porteño. El Presidente arengó a sus seguidores, que coparon todo el centro porteño, y les pidió "no caer en las promesas vacías de aquellos que tantas veces los defraudaron".

"¡Gracias Argentina! ¡Es impresionante verlos! ¡Miren cuántos son!", fue lo primero que dijo Macri al iniciar su discurso pasadas las 18.30, tras acercarse al escenario caminando entre la gente. "Ustedes crearon la marcha del 'Sí, se puede' ese 24 de agosto, cuando salieron a la calle a decirme que no estaba solo", continuó.

En esa línea, realizó una apelación: "Vamos a seguir teniendo desafíos que enfrentar, pero no lo vamos a resolver volviendo a los mismos del pasado. No caigamos en espejismos, en las mismas promesas vacías de aquellos que tantas veces nos defraudaron con las mismas frustraciones de siempre, con los abusos que no queremos más, los privilegios defendidos con mentiras y patotas, no caigamos otra vez".

Acompañado de su candidato a vice, Miguel Ángel Pichetto, y de Juliana Awada, Macri añadió: "No dejemos que las dificultades nos hagan duda de lo que logramos, que nos hagan abandonar nuestros sueños que son lo más sagrado que tenemos".

Y agregó: “Estamos acá para decir que no nos vamos a quedar callados viendo como nos roban el futuro. No nos vamos a quedar callados por más que pensemos distinto. Ya lo vivimos muchas veces, con deditos, con atril, con canchereadas, con soberbia”.

La convocatoria, que fue realizada por el propio Presidente desde sus redes sociales, busca ser la de mayor masividad de las 30 marchas del #SíSePuede, que Juntos por el Cambio lleva adelante en todo el país para revertir la derrota de las PASO.

Aunque se trata de la más importante, no es el cierre oficial de la campaña del oficialismo que está programado recién para el próximo jueves en Córdoba.

La movilización se replicó en varias ciudades del resto del país e incluso del exterior, ya que se realizaron manifestaciones en apoyo a Macri en Asunción, Montevideo, México, Barcelona, Tenerife, Londres, Montreal y Miami, entre otras.

El acto comenzó a las 17 desde un palco en la avenida 9 de Julio con unas pocas palabras del jefe de Gabinete, Marcos Peña que agradeció a los presentes. Junto a él estaban Hernán Lombardi, Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, y Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia.