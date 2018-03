Macri, Messi y un exsecretario de Kirchner, figuran en un listado de paraísos fiscales

El presidente Mauricio Macri y el futbolista Lionel Messi figuran en una lista de argentinos que declararon poseer sociedades offshore en paraísos fiscales, de acuerdo con once millones de documentos filtrados ayer en un escándalo global bautizado Panamá Papers (los papeles de Panamá), considerada la mayor liberación de información privada de la historia. Apenas conocida la información, el Gobierno buscó desligar al mandatario al señalar que su nombre aparece porque él fue director en una empresa familiar que cada tanto administraba.

Se trata de una lista de 570 clientes argentinos que operaron con la empresa panameña Mossack Fonseca, según surge de los documentos filtrados a los que accedió y luego difundió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).

Según esa información, en la extensa nómina de clientes de todo el mundo que registraron actividades en paraísos fiscales hay centenares de argentinos, entre ellos dirigentes políticos, celebridades y empresarios ligados al poder. Además de Macri y Messi –cuya sociedad offshore era desconocida por el Estado español– figuran Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti (PRO), y varios empresarios ligados al kirchnerismo.

Los registros permiten conocer que Mossack Fonseca, una empresa de Panamá conocida por hacer gestiones en paraísos fiscales, tiene al menos a 570 clientes argentinos, de los cuales 28 son considerados "clientes VIP". Según esa información, Macri integró junto con su padre, Franco, y su hermano Mariano el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd, una derivación del holding que los Macri habían montado en la Argentina y en Brasil.

Fleg Trading Ltd. funcionó hasta 2009, cuando Macri ya ejercía (desde hacía dos años) como jefe de Gobierno porteño, aunque no se aclara en los documentos si por entonces el actual Presidente de la Nación seguía formando hasta ese entonces parte de la firma. Sin embargo, el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, explicó a periodistas del diario La Nación integrantes de ICIJ que el Presidente "no tenía participación accionaria" en Fleg Trading Ltd, de lo que se informa aparte.

Otros nombres vinculados

Otro de los nombres que aparece es el del intendente de Lanús, Grindetti, quien según esos documentos tuvo un poder general sobre la firma panameña Mercier International SA, para actuar en nombre de la empresa. Hombre de confianza del Presidente, Grindetti trabajó más de 25 años para el grupo empresarial fundado por Macri padre, y luego dirigió la fundación Creer y Crecer, del PRO.

El vocero del ex ministro porteño, Fabián Fernández, explicó que Grindetti tenía ese poder de Mercier Internacional con la intención de hacer una inversión en el exterior, que finalmente no se concretó, entre otros motivos, "por el cepo cambiario". Según las explicaciones de Fernández, el actual jefe comunal de Lanús no habría llegado a poner dinero en la sociedad, y como no tuvo movimientos de fondos ni activos, no la incluyó en sus declaraciones juradas. Respecto de la cuenta en Suiza y el poder que tenía para operar con ella, dijo que el ex funcionario de Macri no la recordaba, así como tampoco haber firmado ningún papel vinculado a ella.

Constituir una sociedad en un paraíso fiscal no constituye ningún delito en sí mismo, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito.

El mundo offshore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes.

En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios, la firma panameña dijo que "no alberga o promueve actos ilegales" y que la versión de que proveyeron estructuras societarias para esconder la identidad de los verdaderos interesados "es completamente infundada y falsa".