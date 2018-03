Macri: "Lamento mucho que hayan vuelto a elegir el oportunismo"

El día previo a la movilización que la CGT realizará hoy en la Ciudad de Buenos Aires, y en medio del masivo paro docente que se convocó ayer en todo el país, el Gobierno mantuvo su postura de calificar las medidas como "oportunistas", vinculadas al kirchnerismo y a contramano de la iniciativa de diálogo que, aseguran, se impulsa desde Casa Rosada.



Primero fue el presidente Mauricio Macri y luego el jefe de Gabinete Marcos Peña quienes cuestionaron ambas convocatorias. Macri lo hizo mientras inauguraba el ciclo lectivo en la localidad de Volcán, en la provincia de Jujuy, junto con el gobernador Gerardo Morales y el ministro de Educación nacional Esteban Bullrich. "Lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro", dijo el Presidente, quien al respecto enfatizó, se preguntó y se respondió: "Ya hemos probado décadas haciendo paros y... ¿cuál fue el resultado? Cero. Ese camino lo exploramos y no funcionó".

Sólo en San Luis y Santiago del Estero, que cerraron paritarias previamente y por encima de los índices de inflación anual nacional, comenzaron las clases con normalidad. Por eso, la presencia de Macri fue todo un gesto de rechazo hacia el reclamo de docentes de todo el país, que ayer fueron parte de una huelga masiva, incluido Jujuy. Macri dijo que "debe haber pocas cosas maravillosas" como el inicio de clases. Y profundizó:

"Todos queremos que el país sea uno solo, donde las oportunidades sean las mismas", señaló Macri, que eligió para el acto una escuela restaurada tras el alud que hubo en Jujuy en enero. Hoy, durante la manifestación,

Macri desarrollará toda su agenda en Olivos, donde por la mañana y la tarde se reunirá con el Gabinete y con miembros de diferentes ministerios. A las 15, recibirá al ex presidente chileno Sebastián Piñera.

Por la tarde, y luego del acto en casa de Gobierno en el que se oficializó el nuevo "plan aerocomercial", Peña dedicó un buen tramo de la conferencia de prensa para referirse a la movilización de hoy convocada por la CGT, que sería el preludio de un paro general para fines de este mes o principios de abril. "No nos vamos a anticipar.

Las centrales sindicales también tienen el derecho a la huelga. Sí hacemos el llamado de que podamos sentarnos en una mesa de trabajo", sostuvo Peña en relación a un posible paro.

El jefe de ministros insistió en un mensaje dialoguista. "Creemos que el camino del diálogo, que recorrimos en 2016 y fue exitoso, es el que queremos recorrer en 2017", dijo, y comparó la actitud de los sindicatos con la que tenían en el kirchnerismo. "En 2014 la recesión fue mayor a la de 2016 y no hubo paro a Cristina Kirchner",

Más allá de las frases de rigor, en el Gobierno aseguran estar convencidos del camino elegido al discutir la paritaria docente. Distancian el caso de otros en los que, a modo de autocrítica, retrocedieron y plantearon nuevas propuestas. Sostienen que la inflación anual será similar a la prevista por el BCRA, de en torno al 17%, por lo que la propuesta de 18% de suba, bandera oficial en el tema docentes, sería superadora. Otra línea del Gobierno, no obstante, cree que en un año electoral tanto el conflicto docente como el sindical, no deberían extenderse por demasiado tiempo, para no hacer mermar demasiado en las encuestas la imagen presidencial.