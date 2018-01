Macri: "La Argentina dejó atrás su experimento populista"

Tras un miércoles signado por encuentros con jefes de Estado, empresarios, empresarios argentinos y CEO's extranjeros, Mauricio Macri cerró hoy su participación en Davos con un discurso frente al Foro Económico Mundial en el dijo que Argentina "dejó atrás su experimento populista".

El mandatario habló, además, de las potencialidades de Argentina como “proveedor de alimentos a nivel mundial” y subrayó que el desafío del G20, cuya presidencia asumió, es evitar que la revolución tecnológica “profundice la brecha” entre ricos y pobres.

"La Argentina dejó atrás su experimento populista y logró un consenso político en torno a una agenda de reforma", señaló al hablar en la sesión plenaria del encuentro anual, en la que subrayó que el país entró en una "nueva fase y está en condiciones de cumplir "un papel significativo a nivel mundial".

En esa línea, Macri enumeró los logros de su gestión: "La economía argentina está cobrando auge y la inflación alcanzó el menor nivel en una década. Los salarios se han recuperado, y la pobreza y el desempleo se han reducido".

El Presidente destacó que el país aspira a consolidarse como un "proveedor fundamental de alimentos" en el mundo. "Exportamos alimentos por u$s 25.000 millones. Podríamos alimentar a más de 400 millones de personas. Nuestro sector alimentario está presente en todo el mundo y tiene reputación conocida en cuanto a innovación y calidad, que nos permiten atender a las necesidades de los consumidores más exigentes", afirmó.

Macri invitó, además, a los empresarios a invertir en el país: "Hoy ningún otro tiene mayor potencial que Argentina en áreas como la minería, la energía y el turismo".

Por otra parte, manifestó que la perspectiva que Argentina pretende aportar al G20 se basa en tres áreas: el futuro del empleo, la infraestructura y un futuro sostenible en materia de alimentación.

"El G20 debe garantizar que el cambio tecnológico no aumente la exclusión social, para ello la inversión en educación es fundamental. También es necesario movilizar la inversión privada para poder colmar la laguna de infraestructura mundial. Por último, como he mencionado anteriormente, Argentina está dispuesta a aportar su contribución a la seguridad alimentaria mundial. Queremos insuflar al G20 del espíritu de consenso para avanzar en esos objetivos", detalló.

Tras su discurso, al ser consultado sobre las reformas laborales, Macri señaló: "Tenemos que convencer a los sindicatos de que sean parte del cambio, preparar a nuestros hijos para empleos que hoy no existen. Este es el nuevo mundo".

"Una oportunidad sin par"

Como ya lo había explicitado en su encuentro con Merkel, Macri volvió a ratificar su predisposición a la concreción de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

"Creo que es una oportunidad sin par para ambos. La semana que viene tendremos una reunión importante en Bruselas. Estamos cerca de sellar un acuerdo", dijo.

Y añadió: "Me voy a reunir con (Emmanuel) Macron y espero que me dé buenas noticias, porque me han dicho que tenemos una traba con la agricultura".