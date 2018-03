Macri prometió "más que duplicar" en cuatro años las autopistas que hay en el país

El presidente Mauricio Macri prometió hoy duplicar las autopistas en todo el país en los próximos cuatro años, al advertir que ‘no podemos seguir conviviendo con más de 9 mil muertos por año‘ por accidentes viales.

Macri inauguró esta mañana el puente Parada Robles sobre la ruta nacional 8, a la altura de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el jefe comunal local, Adrián Sánchez

“Lo que me da más alegría, es que vamos a cuidar las vidas de los cientos de miles de argentinos que viajan por nuestras rutas; no podemos seguir conviviendo con más de 9 mil muertos por año, producto de la no inversión, del estado que abandona a la gente”, criticó el mandatario, en alusión a la gestión anterior.

“En los próximos cuatro años vamos más que a duplicar las autopistas en el país” para mejorar la seguridad vial, sostuvo.

Macri, en un breve discurso, como es habitual, afirmó que “cuando los argentinos trabajamos juntos, somos capaces de cosas muy buenas, maravillosas” y aseguró que “el mundo nos está abriendo la mano, nos visita, y nos invita a trabajar juntos; este es el camino”.

Dietrich, por su parte, subrayó que “tenemos otras 900 obras en cartera distribuidas en todo el país y que forman parte de nuestro plan vial” y que “en estos cuatro años que tenemos por delante vamos a duplicar las autovías y autopistas del país con los más altos estándares de calidad”.