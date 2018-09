Macri: "El único camino es un presupuesto equilibrado y el FMI"

A diferencia del mismo evento de la Unión Industrial Argentina del año pasado, desde las mesas del auditorio no hubo ningún aplauso durante el discurso presidencial. Sólo se escucharon al subir Mauricio Macri al escenario y cuando se retiró. Luego del anuncio del pretendido déficit cero para el año próximo junto al regreso de las retenciones, y en paralelo al viaje oficial de la comitiva argentina a la sede del Fondo Monetario Internacional, en el cierre del 24° aniversario de la UIA, el Jefe de Estado reafirmó su plan para salir de la crisis (sin mencionar dicha palabra). Sí lo calificó como un momento de "transición y emergencia".

"Tengo claro cuál es el camino para salir de esta tormenta y estabilizar la macroeconomía: aprobar un presupuesto equilibrado y sumarle un nuevo acuerdo con el FMI. Con la suma de las dos cosas poder dar certidumbre sobre el programa financiero del Estado argentino en el 2019", auguró el mandatario. "Cualquier batalla comienza por el equilibrio fiscal", agregó.

No hay plan B, dejó en claro Macri. "Y ahí sí poder retomar el financiamiento externo. Ese el único camino, no tenemos otros. Basta de soluciones mágicas, que es cuestión de nombres, formas; tenemos que hacer los deberes", sostuvo. No lo aclaró, pero con lo "nombres" pareció hacer referencia a los pedidos desde los mercados de un recambio ministerial más profundo del que finalmente decretó.

Sin efusivos aplausos, por lo bajo igual los empresarios destacaron la presencia presidencial. "Vino a dialogar y eso está muy bien", destacó uno de ellos. "Puso la cara, no es fácil con las retenciones", opinó otro. En el discurso, Macri volvió a repetir que era un "impuesto malísimo". "Les pido que entiendan que es una medida transitoria y éste es el momento en el que todos debemos poner el hombro".

Miguel Acevedo, titular de la entidad, fue el único que luego habló ante los micrófonos prendidos: "Fue un buen discurso. La devaluación es producto de la especulación", aseveró.

Desde el atril, al principio del monólogo, que comenzó con un chiste por el aniversario de la UIA y el cumpleaños del ministro Dante Sica, Macri se encargó de recordarles a los empresarios que lo escuchaban que fue uno de ellos. "Durante muchos años yo estuve sentado ahí, donde están ustedes ahora. Sé lo que lo es pedir reglas claras", les dedicó. Y luego los involucró: "Queremos que la industria sea uno de los motores del país. Tenemos el mismo sueño: generar empleo".

"Venimos batallando hace dos años y medio para poner equilibrio en el déficit fiscal. Tenemos que bajar la inflación, ese cáncer con el que hemos convivido durante 70 años", afirmó el Presidente. Y añadió, para explicar la actual "tormenta", que "esa inflación crónica impidió que se desarrolle un sistema financiero sólido que potencie el productivo".

Con los "Cuadernos K" salpicando no sólo al kirchnerismo sino también a parte del auditorio, Macri reprochó que "antes se gastaron miles de millones de más que necesitamos ahora". "Estamos cambiando de raíz, sin atajos, sin la corrupción que en el último tiempo tomó dimensiones de ficción", señaló.