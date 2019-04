Macri: "El riesgo sube porque el mundo duda que los argentinos quieran volver atrás"

El presidente Mauricio Macri atribuyó hoy la suba del riesgo país y la incertidumbre cambiaria a que "está todo cruzado por la elección, el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás y eso da mucho miedo".

"Por primera vez después de décadas, estamos atacando los problemas de fondo que provocan la inflación", dijo, en una nueva ratificación del rumbo económico.

Según el primer mandatario, el problema es que el país no tuvo antes "una política responsable que administre los recursos de manera inteligente, a favor de la gente y no a favor de la política".

"Ahora está todo cruzado por la elección, el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás, y eso da mucho miedo al mundo, aumenta el riesgo país, toman posiciones defensivas. Pero yo creo que están equivocados, que los argentinos no van a volver atrás", añadió Macri, durante una entrevista con radio LT29 de Venado Tuerto y tras reunirse con productores lecheros de Santa Fe.

Según consignó un cable de la agencia Télam, el Presidente sostuvo que "se está saliendo lentamente de la recesión" y aseguró que "la cosecha del campo va a ser un empujón muy fuerte" para la mejora de la economía. Además, insisitió en que "no hay atajos, no hay soluciones mágicas".

"Hay que acabar con la cultura de la viveza, de sacar ventaja", señaló, y pidió que "a las personas que tienen planes Trabajar "se les dan herramientas para que puedan ser protagonistas".

"Los argentinos aprendimos que la magia no existe, que el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad, a comportamientos patoteriles que no sirven, no suman. Lo que suma es escucharse, dialogar, trabajar en equipo", agregó, en lo que pareció un tiro por elevación a Cristina Kirchner.

Pese al miércoles "negro" en los mercados, Macri ratificó el rumbo económico, se mostró esperanzado con que en los próximos meses va a empezar "a moverse la cosa" y la economía argentina se va a recuperar.

"Nunca en la historia se dio un crédito tan grande como el que le dio el FMI a la Argentina y eso es porque el mundo quiere que vayamos por el camino de la normalización", afirmó. Y remató: "Estamos en un proceso fundacional de la Argentina para que nuestros hijos tengan un futuro mejor".

Mientras Macri hacía estas declaraciones, el riesgo país -que evalúa la posibilidad de que la Argentina pueda cumplir sus compromisos de deuda- ya superaba los 900 puntos y la cotización del dólar trepaba a casi $ 45.