Macri: "El campo es un aliado principal" para la recuperación del país

Diez minutos. Eso fue lo que duró la recorrida que el presidente Mauricio Macri realizó ayer a la Exposición Rural de Palermo, mediante la que buscó reforzar los gestos de alianza con el sector agropecuario.

El mandatario, que por viajar a la cumbre de los Brics en Sudáfrica no estará el sábado en la inauguración oficial de la 132 edición de la tradicional muestra (será reemplazado por la vice, Gabriela Michetti -ver aparte), llegó a las 17,30 al predio de Palermo, tuvo un encuentro breve con las autoridades de Sociedad Rural, encabezados por su titular, Daniel Pelegrina, y se aprestó a realizar una recorrida extensa, como en las épocas que era candidato o jefe de Gobierno porteño, tal como aguardaban los anfitriones.

Pero el tumulto que generó su visita, con gran cantidad de personas que se acercaban a su paso (en la mayoría para mostrarle respaldo a su gestión) llevó a la custodia presidencial a acelerar la visita y abandonar el predio antes de lo estimado, por la calle Cerviño.

Si bien no hubo declaraciones a la prensa del mandatario, Pelegrina remarcó que Macri le expresó su satisfacción por "la pasada, con lo que pudo ver y por el apoyo recibido".

Junto al titular de SRA y del ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, el Presidente dialogó con cabañeros y caminó por el área de maquinarias. "Estoy contento de acompañar esta nueva Exposición Rural que como todos los años convoca a los argentinos interesados en la producción y venir a ver cómo progresa el campo", sostuvo el mandatario.

En cuanto a las retenciones, Macri insistió: "Ya he dicho con claridad que creo que no son un impuesto inteligente, y que no favorecen a lo más importante que tenemos que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo para los argentinos".

Según comentó Pelegrina, el jefe del Estado dejó en claro que "entiende al campo como un aliado principal para generar las divisas que necesita Argentina, lo más rápido posible", sobre todo en momentos en que el Gobierno está focalizado en revertir la deficitaria balanza comercial.

La visita presidencial, aunque rauda, fue celebrada por la SRA y Pelegrina valoró puntualmente la actitud de Macri de "poner al campo a la vanguardia de la recuperación de Argentina, pidiendo que otros sectores productivos lo imiten".

El dirigente rural, además, destacó que "se espera una siembra de más de 6 millones de hectáreas de trigo, que va derivar en que se duplique el producto bruto de la cadena triguera. Son más de u$s 1200 millones adicionales comparado con la época de las retenciones. es decir u$s 12.000 millones de inversión solo para la agricultura", enumeró Pelegrina sobre los aportes del sector a la economía nacional.