Macri: "Con este gobierno las obras empezaron y terminaron y no hubo ningún cuaderno"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que las 1800 obras que realizó su gobierno, incluida la red de desagües cloacal del Sistema Riachuelo, se hicieron "sin ruidos" y sin "cuadernos" de la corrupción.

"Somos capaces de empezar 1800 obras y no hubo ruido, o cuadernos, sino trabajo para crear oportunidad para muchos argentinos", afirmó el Presidente tras recorrer junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la obra obra ubicada en Dock Sud, que beneficiará a 4,5 millones de usuarios.

Macri, Vidal y Rodríguez Larreta se mostraron juntos por primera vez desde que se conoció que finalmente los tres competirán el mismo día por la reelección en los distritos que gobiernan, descartada la idea del desdoblamiento que se analizaba al interior de Cambiemos.

Macri, en el contexto electoral 2019, pidió además, a los dirigentes del PRO "trabajar juntos" y en "equipo", tras considerar que "los argentinos no pueden esperar cuando los políticos se ponen de acuerdo".

En el día de su cumpleaños número 60, que celebrará en Chapadmalal esta tarde, el jefe de Estado agradeció los saludos y aseguró que "no debe haber mejor regalo para un ingeniero que estar viendo una gran obra que le va a cambiar la vida a más de cuatrp millones de argentinos para siempre".

"Lo podemos hacer. Somos capaces de empezar y terminar las obras. En la provincia de Buenos Aires se hicieron más de 1.800 obras, empezaron y terminaron. No hubo ningún ruido, no hubo ningún cuaderno. No pasó nada más que dar trabajo para hacer la obra, para terminar la obra y para crear una nueva oportunidad para muchos argentinos, una nueva esperanza", sostuvo el Presidente.

La obra de construcción del conducto, de 5,10 metros de diámetro, empezó en 2017 con financiación -de u$s 1200 millones- del Banco Mundial. Ya se hizo la mitad: seis kilómetros. Por allí circularán los efluentes cloacales tratados de 4,3 millones de habitantes del área metropolitana.

"Esta obra, que ya llega a la mitad, avanza a razón de 30 metros de túnel por día o más, va rumbo a terminarse en un par de años y lograr que cientos de miles de chicos puedan jugar en la calle sin riesgo a enfermedades, a contaminación; que los desbordes del Riachuelo no afecten; que recuperemos el Riachuelo", sostuvo Macri.

"Estamos haciendo esta obra porque parte del cambio que se generó en la Argentina en 2015 tiene que ver con que las obras hay que hacerlas si son importantes para la gente, no si se ven o no se ven cuando se terminan", deslizó el Presidente. También dijo que la obra en el Riachuelo no será visible. "El caño que saca los desechos cloacales está 40 metros por debajo del lecho del Río de la Plata; pero ese no puede ser el valor que nos convoque, los valores son resolver los problemas de base y crear los cimientos para que el país pueda crecer", agregó.

También se está construyendo una planta de tratamiento que funcionará en Dock Sud y que procesará 2.300.000 metros cúbicos por día, lo que equivale a siete estadios de fútbol llenos de desechos cloacales, según informó Télam.

"Cada día entendemos más cuál es el rumbo que nos va a llevar al futuro, un rumbo sin atajos, sin mentiras, sin trampa; un rumbo de trabajo, de hacer, de emprender, innovar, de creer en la creatividad que todos tenemos y en la capacidad de aprender. Vamos a seguir dándole prioridad en la ciuda