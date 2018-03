Macri: “A Echegaray no lo pusimos nosotros, tiene derecho a ponerlo la oposición”

El presidente Mauricio Macri reclamó a los jueces que “no tengan vida política” y pidió más celeridad para los casos de corrupción. Estas definiciones fueron parte de la entrevista en el Centro Cultural Kirchner, con periodistas de El Cronista Comercial, La Nación, Agencia Télam, Infobae, Canal 10 de Tucumán y Canal 12 de Córdoba, que en un formato inédito para el país entrevistaron al jefe de Estado durante algo más de una hora.

–Su amiga, ‘Lilita’ Carrió (Elisa, diputada de la Coalición Cívica) dijo que el peor error que hizo el Gobierno fue poner a Ricardo Echegaray en la Auditoría General de la Nación y también dijo que Angelici (Daniel, presidente de Boca Juniors) era un operador del Gobierno en la Justicia. Qué dice usted de eso?

–A Echegaray no lo pusimos nosotros. Tiene derecho a ponerlo la oposición. Trajeron ese candidato y mientras no tenga ningún cuestionamiento legal que lo descalifique había que aprobarlo. Así que no había alternativa.

Hubiera sido incumplir con lo que marcan las instituciones. Respecto a lo segundo, Daniel Angelici es el presidente de Boca. Ya se lo dije a ella, no lo tomo... no acepto que sea un operador en la Justicia. Es un hombre con su militancia radical de anos hizo un enorme aporte al crecimiento del PRO y hoy de Cambiemos. Y ayuda en todo lo que puede para que el país salga adelante. Pero su prioridad hoy es Boca y Boca te lleva 110% de tu tiempo.

–Varios sindicalistas dicen que no cumplió con los trabajadores. Se siente en deuda?

–Todo lo que vamos a hacer tiene eje en la pobreza cero y se mide en cuantos empleos generamos. El camino es con trabajo. El plan es un paliativo que se transformó en algo permanente.

–Usted quería promover un pacto social con sindicatos y empresarios. Qué pasó?

–Estamos en dinámica de contacto permanente con cada sector y no nos ha dado el tiempo. Las demandas de cada sector son infinitas.

–Hay mucho cuestionamiento a partir de los casos de corrupción, por el caso de Lázaro Báez (empresario allegado al kirchnerismo). Va a haber alguien preso por corrupción en Argentina? Por otro lado, cómo toma los cuestionamientos a los contratos de obra pública con Nicolás Caputo (empresario propietario de Caputo Construcciones y de porcentajes de companías como SES) que usted ha dicho que es su “amigo del alma”?

–La Argentina se va a curar en base a transparencia. Para eso tiene que haber licitaciones transparentes que se publiquen en internet, se vean las bases, puedan participar todos, competir y ganar uno. Todavía no me han dejado empezar a trabajar y ya están preocupados por lo que puede llegar a pasar. Respecto a la corrupción: yo estoy tan harto como están todos los argentinos. Esta pregunta tenemos que hacerla a otro poder que no es el Ejecutivo. Tengo que decirle a los senores del poder judicial que no queremos mas impunidad en la Argentina. Que sepan que desde el Ejecutivo no vamos a correr jueces, no vamos a perseguir a nadie, les vamos a dar la información que necesiten. Pero la tarea es de los jueces, no es del presidente. La sociedad tiene que reclamar a los jueces por el fin de la impunidad. Y yo quiero hacer mi aporte: si algún funcionario mío se equivoca, yo le pido a los jueces que no esperen 15 anos. Arranquen la investigación ahora, yo los voy a ayudar. Si no todo se habla y no se soluciona y pasa al olvido como con el Caso Ciccone. La Argentina necesita de jueces que tengan coraje, independencia, que no quieran ser amigos de nadie. No tienen que tener vida política, no tienen que estar relacionados con el periodismo. Tienen que actuar de forma independiente, estar en sus estudios, en sus dictámenes, en sus fallos, en sus papeles.

– La crisis en Brasil retrasa la reactivación de Argentina? Por otro lado, qué expectativas tiene de la visita de Obama?

–Lo primero es un dato exógeno. Nos afecta lo que pasa en Brasil. Es el principal socio de Argentina. El 40% de lo que vendemos va a Brasil y lo están sufriendo mucho aquellos que le venden a Brasil. Y ese es un dato para el que, lamentablemente, no tenemos solución. Más allá que esta tarea de confianza es recibir al mundo como a Francois Hollande o Matteo Renzi son demostraciones que el mundo dice la bienvenida a Argentina. Pero eso nunca va a poder reemplazar a Brasil. Nos cabe apostar a que Brasil va a salir de la crisis político económica porque cae vertiginosamente su economía y nos pega. Por otro lado, Obama: tengo gran respeto por su liderazgo. Compartimos banderas en defensa de la democracia, Derechos Humanos, lucha contra el terrorismo y cambio climático. Vivo su visita como una enorme demostración de afecto del pueblo americano, como apoyo de su gobierno a nuestro gobierno.

–Hay mucho antinorteamericanismo en la base social de la Argentina, que tiene algunas explicaciones como el apoyo a la dictadura militar.

–No creo que pase por ahí. A la vez fue de los primeros gobiernos que ayudó con Carter (James, ex presidente de Estados Unidos a la cabeza). Creo que pasa porque acá hay una corriente de pensamiento que en vez de barrer para adentro prefirió buscar un culpable interno y externo. También ese antiamericanismo es incoherente: por qué los argentinos cuando tienen la oportunidad de viajar lo hacen a USA?. O porque un país que produce carne, Mc Donald‘s tiene tal éxito. Hay algo ahí que no es sincero. Transformaremos esa bronca, dolor en una energía que nos ayude a crecer. No es casualidad el Papa, Lionel Messi. Somos un país talentoso.

–Hoy muchos países, incluido Estados Unidos, que se acercan a Irán. Cuándo vaya a la ONU, pedirá por la captura de los acusados iraníes por el atentado a la AMIA?

–Todo lo que haga esclarecer el episodio de la AMIA y el de la muerte del fiscal Nisman va a contar con el apoyo de nuestro Gobierno, independientemente de esta política de querer volvernos a abrir al mundo.