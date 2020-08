Machinea: "Ahora hay que negociar con el Fondo y para eso hay que tener un plan económico"

José Luis Machinea conoce como pocos las tensiones que genera en la economía el peso de la deuda soberana. Tal vez por eso considera que el acuerdo con los bonistas es un paso "imprescindible" para avanzar en la agenda económica. Admite que más temprano que tarde habrá que sentarse con el Fondo pero para eso "hace falta un programa económico".

- ¿Qué lectura hace del acuerdo con los bonistas?

- En primer lugar, es una muy buena noticia, el acuerdo evita males mayores y no es un tema menor, y por otro lado, permite avanzar en los otros temas relevantes para el futuro del país. Eso quiere decir avanzar en un acuerdo con el Fondo, tener un plan, generar más confianza. Así que es un primer paso, muy importante, imprescindible.

- ¿Qué efectos puede tener este acuerdo en las provincias y en el sector privado?

- Impacta muy positivamente. En el sector privado es uno de los temas cruciales en esta coyuntura. No sólo evitamos un problema mayor, sino que ahora permitimos al sector privado, no sé si más fácil pero sí menos difícil, el acceso a los mercados internacionales. Lo mismo pasa con las provincias. Tienen a partir de ahora la posibilidad de reestructurar sus deudas, dependiendo de las capacidades de cada provincia.

- ¿El segundo paso es ir al FMI y renegociar la deuda de u$s 44.000 millones?

- Definitivamente, ahora hay que refinanciar con el Fondo y para eso hay que tener un plan económico, es una de las características de cualquier acuerdo con el FMI. Usar esa negociación para mostrar cuál va a ser el programa, genera credibilidad.

- El Presidente dijo que no creía en los planes. ¿Puede ser un obstáculo para avanzar con el FMI?

- Tiene que presentar un plan. Podemos llamarlo plan, propuesta, inventarle un nombre pero básicamente se requiere un plan. Es lo que va a pedir el Fondo y es lo que ha pasado siempre. Pensar que ahora le van a extender a uno el plazo sin dejar en claro cuáles van a ser los elementos centrales de la política económica sería una cosa extraña.

- Usted tiene experiencia en negociar con el FMI. ¿Ve hoy un Fondo distinto, más permeable que antes?

- Es un Fondo distinto. El Fondo empezó a cambiar a comienzos de siglo y a partir de la crisis de 2008/09 en particular, donde los países desarrollados estuvieron dispuestos a darle más recursos al Fondo y al mismo tiempo pedirle más flexibilidad en distintos programas. Eso funcionó bien y ayudó a salir de la crisis de 2008/09. Ahora, esto no quiere decir que no estén dispuestos a mirarle los números y aceptar un acuerdo sin un programa atrás. Eso se mantiene y me parece que es muy razonable.

- ¿Hay que pedir una nueva línea de asistencia al FMI?

- En esta coyuntura no es necesario pero tener esa puerta abierta es importante. Empecemos por el programa, que ayuda a tener más credibilidad y si fuera necesario podríamos volver al Fondo, por montos mucho más reducidos que en el pasado, porque el monto tomado ha sido un récord.

- ¿Argentina puede volver rápido a los mercados voluntarios de deuda?

- Eso es para el mediano plazo, no es para los próximos meses. ¿Qué es lo que Argentina arregló con los bonistas? Básicamente, reducir la tasa de interés a la mitad, era más o menos 7% y ahora en promedio es 3,5%. Eso muestra que no era tanto el volumen de la deuda como se insistió muchas veces, sino que en todo caso, había un problema de tasas de interés altas y además los vencimientos muy concentrados en poco tiempo. Esta concentración desaparece al menos por un tiempo largo y eso le permite al país respirar.

- ¿Le preocupa la inflación?

- La inflación es una prioridad pero, si al mismo tiempo, usted tiene el déficit fiscal que tiene y esta expansión monetaria, va a ser muy difícil avanzar en reducir la inflación. En los últimos 40 o 50 años, los dos programas de estabilización que funcionaron por un tiempo, más corto o más largo y con sus problemas, fueron el Austral y la Convertibilidad. Los dos ponían énfasis en los temas fiscales, monetarios. Decir vamos a estabilizar y el déficit fiscal es 8 puntos del producto, no va.