MSU obtiene financiamiento y construye termoeléctricas en Córdoba y Buenos Aires

La compañía MSU Energy, a través de sus empresas de energía UENSA y UGEN, obtuvo un crédito sindicado por u$s 230 millones para la construcción de dos plantas termoeléctricas, préstamo organizado por el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y el Banco Galicia.

El financiamiento estará destinado para la construcción de las dos termoeléctricas se instalarán en Barker (Benito Juárez, Buenos Aires) y Villa María (Córdoba). Cada planta cuenta con tres turbinas General Electric y una potencia de 150 megavatios.

En 2016 MSU había anunciado la construcción de tres plantas, la tercera estaba en Tandil

El sindicato de bancos que otorgó el financiamiento estuvo integrado por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco Galicia, Hipotecario, Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Macro, operación que contó con el apoyo de General Electric Company.