‘Luli’ elogió a Néstor K y admitió divertirse con el “nervio político” que dan sus tuits

La modelo Luciana Salazar fue noticia en las últimas semanas por sus reveladores mensajes a través de Twitter de tinte político. La mediática se adelantó a temáticas importantes como el resultado de las elecciones primarias (PASO) y la aplicación del “cepo”. Dijo que los que la conocen saben sobre su interés en la política, aunque negó estar dando información con un fin en particular.

Me acaban de pasar 47/32 FF



49/33 Kici — luciana salazar (@lulipop07) August 12, 2019

La nueva analista política de las redes sociales logró poner nervioso a más de un periodista de renombre debido a la calidad de sus datos. Consultada esta mañana en radio Con Vos, Salazar sostuvo que quienes la critican desconocen su pasión por los temas sobre política.

Volvemos al cepo?? Pero lo podriamos definir a corde al Pro “el cepo cheto” — luciana salazar (@lulipop07) August 30, 2019

“Los que me critican lo hacen porque no me conocen. A mí me gusta la política. Igual me llama mucho la atención que estén más pendientes del informante que de la información que doy”, indicó la mediática.

En esa línea reconoció: “Me divierte el nervio que género en los políticos y que estén tan pendientes, pero lo que no me parece divertido y me preocupa es todo lo que está pasando en el país, es un horror”.

La última información que publicó a través de las redes sociales y generó revuelo fue un dato que aludía al ex gobernador bonaerense Felipe Solá.

Las rimas de la chancha pelota le trajeron un problema al proximo canciller, en uno de sus tweets la mascota adelanto el futuro destino de su “padre” e irrito a AF. Peligra su puesto. Lograra revertirlo? — luciana salazar (@lulipop07) September 18, 2019

Muchos especulan que entre sus posibles fuentes se encontraba quien fue su pareja, el ex titular del Banco Central Martín Redrado. Sin embargo, Salazar lo desmintió y dijo que “él no tiene nada que ver”. En tanto, negó que haya alguien que esté detrás operando a través de la información que maneja.

En ese sentido, Luciana Salazar aclaró que no está buscando nada en particular a cambio de la información que publica. “No estoy buscando un fin político de esto”, sostuvo.

Con respecto a su mirada sobre la política en general, la modelo dijo estar “desencantada con todos los políticos hace tiempo", todos ven a la política como un negocio, en lugar de querer ver mejorar a la Argentina”.

"Si tengo que elegir creo que la de Néstor fue la mejor presidencia", reveló al finalizar, al tiempo que aclaró ser consciente que durante la esos años “las condiciones ayudaron a que el país creciera más allá de las políticas”.