Luis Palma Cané: “El viaje a Davos da una señal de que Argentina abandonó el modelo de miseria”

El economista Luis Palma Cané evaluó como muy positivo el viaje del presidente Mauricio Macri a Davos. “El viaje a Davos da una señal de que Argentina abandonó el modelo de miseria”, advirtió el especialista en escenario global.

“Argentina ha cambiado el rumbo de su barco y lo ha puesto en el mismo sendero de las economías más desarrolladas del mundo”, dijo al respecto.

Al referirse a las fuertes caídas que, en el último tiempo, vienen sufriendo los mercados externos, el economista apuntó que el resultado no se corresponde con la realidad de la economía mundial si no que “se han producido una serie de hechos que si se hubieran dado solos no hubieran provocado este descalabro”.

Para Palma Cané, “el escenario económico global no justifica” la estrepitosa caída de las plazas internacionales en los últimos tiempos. “Soy de la opinión que esta caída brutal de los mercados que se ha iniciado hacia fines del año pasado se debe no a la realidad del escenario económico global, que no es fácil, pero no se justifica esta caída de las bolsas”, aseguró.

En diálogo con Marcelo Longobardi, por radio Mitre, Palma Cané apuntó que la conjunción de siete factores circunstanciales que se dieron simultáneamente y que fueron determinantes para este contexto. “Se han producido una serie de hechos que si se hubieran dado solos no hubieran provocado este descalabro”, comentó. Y agregó: “Que eso no se corresponde con la realidad económica del mundial”.

“El temor a la desaceleración o colapso de China, el temor a un menor crecimiento mundial, el temor a la suba de tasas de interés de Estados Unidos, después tenes la caída del petróleo por un exceso de oferta, después tenes el conflicto Arabia Saudita versus Irán, la bomba de hidrógeno de Corea, factores que se han dado en forma simultánea y que se exacerban unos a otros”, detalló como puntos débiles que hacen a este momento actual.