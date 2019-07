Luis Otero: “Me harté de ver cómo se hace un negocio con la pobreza”

“Nadie puede votar a un candidato que no conoce” dice un viejo axioma de marketing político. Allí, Luis Otero ya tiene parte del camino recorrido gracias a su experiencia en la televisión. Igualmente, cuenta con una trayectoria de décadas en el radicalismo. Pero fue recién ahora, en 2019, que decidió volcarse de lleno a la política. Competirá para ser intendente de Avellaneda contra Jorge Ferraresi, del Frente de Todos, quien ocupa el cargo desde hace 10 años.

- ¿Por qué tomó la decisión ahora de volcarse en política?

- Me harté. Me harté de ver cómo se usa a la gente como infantería de campaña. Cómo se hace un negocio de la pobreza y cómo muchos se enriquecen en la función pública sin dar un servicio a la gente. Desde el lugar donde pueda voy a tratar de cambiar eso. Es una tarea difícil, porque este problema nos atraviesa desde hace años.

- Podría haberse postulado a otros cargos, ¿por qué Avellaneda?

- Porque es mi casa, es mi patria chica. Los vecinos están esperanzados con que haya un cambio. Va a ser muy difícil en Avellaneda quedarse con lo ajeno porque va a haber un control de gestión muy fuerte.

- ¿Hoy no existe ese control?

- Ni siquiera existen las declaraciones juradas. No hay información de las licitaciones, en qué gasta la plata el municipio. Hoy la ciudad está maquilladita, pero no hay un trabajo profundo, que es el que la gente reclama. No solo desde la seguridad, sino también infraestructura, que es fundamental. Estamos armando el plan más ambicioso de los últimos 50 años, proyectando 50 años hacia adelante. Hoy hay que planificar de cara al siglo 22.

- Hay muchos intendentes o candidatos de Cambiemos que se sienten más cómodos compartiendo boleta con Vidal que con Macri. ¿Es su caso?

- No tengo ningún problema. A veces en el macro nacional hay que tomar determinadas decisiones que son necesarias. En la medida que con el tiempo se justifique, habremos consolidado este cambio de rumbo que la Argentina decidió hace unos años. Para mí el gobierno nacional es una entidad necesaria para articular políticas, algo que en Avellaneda hoy no sucede. Pero más cerca está el gobierno de la provincia. Y no es que genere más comodidad, está más cerca. Y obvio que me va a resultar más cómodo trabajar con María Eugenia Vidal que con Axel Kicillof. No porque seamos del mismo color político, sino porque tiene los mismos valores que yo, somos iguales.

- ¿Y Kicillof?

- Tiene otra ideología, va hacia otro lado que no comparto. Para mí, ya tuvo su oportunidad. Con su plan, Argentina estuvo en recesión, entonces no espero otra cosa. Además, las personas que admiran al chavismo… no tenemos la misma forma de pensar.

-Muchos kirchneristas prefieren esquivar preguntas acerca de Venezuela y Maduro. Pero no es el caso de Ferraresi.

-Acá en Avellaneda hay admiración por el régimen venezolano. Y yo creo que la gente no quiere eso, yo tampoco. Si vamos hacia ahí, estamos perdiendo el sistema republicano.

-Esta admiración por Venezuela, ¿se queda en lo discursivo o hay políticas que van en ese sentido?

-Hay acciones que se parecen mucho a aquellas que consolidaron al régimen chavista. Los venezolanos te dicen que está pasando acá lo mismo que pasó allá, que no nos dimos cuenta.

-A nivel electoral, la tercera sección electoral suele ser favorable al kirchnerismo. ¿Se repetirá esta situación?

- Es una circunstancia. Depende de las preferencias de la gente y de cómo se comuniquen las cosas. En Avellaneda va a haber una diferencia muy importante en relación a las últimas elecciones.

- ¿Dialogás con la gente del PRO de Avellaneda, como Gladys González?

- Trabajamos juntos, no hay diferencias, nada. Siempre hay alguno que está en desacuerdo con algo, pero es propio de una organización. Además, Juntos por el Cambio es una organización en desarrollo, antes se llamaba Cambiemos. Está en crecimiento, y como toda organización joven, tiene acomodamientos propios de acomodación mutua. Pero en definitiva, tendemos a plasmar los valores que defendemos, que tiene que ver con los valores originarios del radicalismo. Estamos todos de acuerdo en eso, incluso ahora está el peronismo. Y el antecedente del peronismo es el radicalismo. No va a ser difícil ponernos de acuerdo.