Luis Juez: “Si Cambiemos se maneja sin caprichos tiene chances de ganar”

El precandidato a intendente de la capital cordobesa Luis Juez afirmó que "si nos manejamos con racionalidad y no con capricho, la alianza se mantendrá y tendremos chance de ganar", al opinar sobre las posibilidades de Cambiemos en las elecciones provinciales en Córdoba, que se realizarán el 12 de mayo próximo.

De todas formas, Juez, en una entrevista que publica hoy el diario La Nación, advirtió que "si el capricho puede más, podría haber ruptura", en relación a las candidaturas a gobernador y en clara referencia a la interna radical entre el diputado Mario Negri y el actual jefe comunal capitalino, Ramón Mestre.

El ex senador y ex intendente de Córdoba entre 2003 y 2007 comentó que conversó sobre el tema con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Hablamos de que la puja interna no contribuía, de que había que ser capaces de un gesto; si la posición es 'yo o el abismo', no hay chances", confió Juez sobre lo que le dijo a Peña cuando le anunció su decisión de no competir por la gobernación e ir nuevamente por la intendencia de Córdoba.

De todos modos, Juez indicó que ahora "habrá boleta única de gobernador e intendente, y estamos convencidos de que podemos sumar votos desde esa posición".

Quien fuera también embajador en Ecuador durante la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri, indicó que "hay un reagrupamiento del peronismo, y está claro que hay que ser competitivos en un distrito que es muy importante".

Y agregó: "No se pueden correr riesgos porque la votación está entre las primeras del año para gobernador".

Juez explicó también que desistió de ir por la gobernación porque "no podía jugar de partenaire de Negri y Mestre; tienen una disputa política personal y no hay lugar para más; la interna es de la UCR".

Finalmente, señaló que su expectativa para llegar a comandar la comuna cordobesa otra vez pasa por "sumar votos no peronistas, qué es lo que hay que hacer para ganar la ciudad". Su rival más relevante será el peronista Martín Llaryora, que impulsa el gobernador Juan Schiaretti.