Luis Barrionuevo: “Le dije a Mauricio Macri que va a terminar preso”

El secretario general del sindicato de gastronómicos, Luis Barrionuevo, cuestionó hoy al apartado juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y reclamó que los servicios de Inteligencia "sean útiles para la Nación" y no para "temas domésticos, de chusmerío".

El referente sindical se refirió a la causa que investiga presuntas tareas de espionaje ilegal durante la anterior gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y afirmó que a los espías involucrados "los mandás a espiar y tocan timbre".

"Son unos estúpidos todos esos. No me interesa escuchar, ver las fotos de la familia, de mi casa. Decían que en una confitería tenía mis reuniones de política y ahí me habré tomado dos cafés. A estos los mandas a espiar y tocan timbre.

Es burdo. Son de décima", sostuvo el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

En diálogo con Marcelo Bonelli, por radio Mitre, Barrionuevo remarcó que los servicios de Inteligencia deben ser "útiles para la Nación, para (combatir) el narcotráfico" y no para "temas domésticos, de chusmerío".

El ex secretario general de la CGT Azul y Blanca también se expresó sobre la decisión de la Cámara Federal de La Plata de apartar al juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, luego de que la defensa de algunos ex espías advirtieran que había "temor de parcialidad".

"Cuando ves que el juez de la causa mandaba, en combinación con los que manejan la AFI, a investigar y ahora es el que estaba dictando sentencia, ahí uno se da cuenta que es todo una chantada", afirmó el sindicalista.

En ese sentido, cuestionó a "los jueces funcionales a la política de turno" y lamentó que "eso existió siempre". Además aseguró que el ex presidente Mauricio Macri puede ir preso. “Yo le dije a Macri que iba a terminar preso. Hay causas que no tienen que ver con las escuchas que son muy serias y los jueces las van a acelerar”.

Barrionuevo es una de las personas que fue espiada por ex agentes de la AFI, al igual que otros dirigentes sindicales como los líderes del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo y Pablo Moyano.