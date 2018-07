Luego de tres meses, Vidal y docentes se reúnen para destrabar la paritaria

A 203 días del inicio de 2018, el gobierno bonarense de María Eugenia Vidal retomará hoy el dialogo con los sindicatos por la aún abierta paritaria docente, ante la expectativa de evitar un nuevo paro luego del receso invernal. Mientras desde los gremios adelantaron que ahora reclaman una suba salarial del 30% (antes de la devaluación era del 25%) con cláusula gatillo, como antes de que se desatara la "tormenta" financiera y que la Casa Rosada viera naufragar su objetivo de sellar acuerdos que no superaran el 15%, desde La Plata optaron por un silencio oficial en el prólogo del cónclave. No obstante, según transcendidos de los últimos días, la oferta de la administración provincial podría estar por debajo de 10 puntos de lo reclamado por los maestros.

De no mediar sorpresas, entonces, el resultado de la nueva reunión no sería diferente a la anterior realizada hace tres meses, el pasado 20 de abril, la última vez que la administración de Vidal recibió al Frente de Unidad Docente bonaerense, que agrupa a Suteba, AMET, FEB, Sadop y Udcoba. La convocatoria de esta tarde, a las 15 en el Ministerio de Economía provincial, fue producto de un fallo del Tribunal de Trabajo 1º de La Plata, que 10 días atrás le ordenó al gobierno recibir a los sindicatos. "Si no nos convocan vamos camino al no inicio del ciclo lectivo después de las vacaciones de invierno. La gobernadora no quiere recibirnos y tuvo que esperar a una orden judicial y sufrimos un abandono total por parte del gobierno", había advertido el titular de Suteba, Roberto Baradel.

Encima, el reencuentro fue demorado la semana pasada, ya que se iba a realizar el miércoles pero el anuncio del desplazamiento de la flamante Contadora General María Fernanda Inza, en medio de la polémica por la denuncia de los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos, obligó a postergar la cita. Como antecedente, con el reclamo docente vigente al día de hoy por un 30% de aumento (cuando Nación auspiciaba acuerdos paritarios por la mitad de eso), en la última cumbre el Frente gremial había rechazado una propuesta del 15% en tres cuotas, con una cláusula de revisión, sumado a dos sumas anuales de $ 6000 por presentismo y $ 3000 por capacitación.

En lo que va del año, se realizaron ocho jornadas de protesta, cinco de ellas convocadas por los sindicatos bonaerenses y las demás en adhesión a medidas nacionales. La congelada paritaria comenzó formalmente en febrero e incluyó unas siete propuestas oficiales, siempre variaciones sobre un 15% de aumento de sueldos. En el medio, con tres meses sin reuniones, para junio la administración de Vidal les pagó un 2% a los docentes a cuenta de futuros aumentos, que se sumó a otras medidas similares de abril (5%) y mayo (3%), por lo que ya va un 10% otorgado de esta forma. Con una oferta que sería del 20% hoy, aún quedan 10 puntos de diferencia para acordar.