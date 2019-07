Luego de seis años, Argentina vuelve a exportar langostinos a Brasil

Brasil rehabilitó el ingreso a los langostinos argentinos luego de seis años en el que el vecino mercado estuvo cerrado por una medida cautelar en favor de los criadores de camarón brasileños .

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) brasileño comunicó oficialmente este jueves la habilitación de los tres primeros establecimientos argentinos que podrán exportar langostinos a su país

El mercado brasileño estaba cerrado desde hace seis años por una medida cautelar interpuesta la Asociación Brasilera de Criadores de Camarón (ABCC), que fue revocada el mes pasado.

Esa entidad había accionado ante la Justicia para frenar la apertura del mercado brasileño al langostino argentino, luego de que el MAPA había realizado en marzo de 2013 cuando concluyó que no había riesgo sanitario en las importaciones del producto

El secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, celebró la decisión de Brasil, dado que permite "retomar las exportaciones de este producto que nos distingue mundialmente".

En 2018, Argentina exportó langostinos al mundo por más de u$S 1300 millones, y los principales destinos fueron la Unión Europea (u$s 572 millones) y China (u$s 333 millones).