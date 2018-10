Luego de amenazar con romper, Carrió retrocede y se mostraría con Macri

Tras sentenciar que perdió la "confianza" en el presidente Mauricio Macri, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció ayer que "no va a romper" con Cambiemos, a pesar de que generó preocupación dentro de Casa Rosada. "Lilita" puso en duda el compromiso del jefe de Estado con las políticas de transparencia, una de las banderas con las que el oficialismo planea hacer campaña en 2019. La estabilidad de la coalición oficialista tendrá su prueba de fuego este jueves: Macri lanzará el programa Argentina Exporta, lo que significaría el reencuentro con "Lilita" y evidenciará la tensión entre ambos.

"No se preocupen, no voy a romper Cambiemos", escribió en Twitter ayer, la aliada del Presidente. Así finalizó (por el momento) cinco días de críticas a la Casa Rosada y amenazas directas a Macri. La líder de la Coalición Cívica planteó el sábado, desde Corrientes, que el mandatario tendrá que decidir entre "la línea de (Daniel) Angelici y la línea Carrió", en alusión a que un sector de Cambiemos no está dispuesto a cumplir el pacto "contra la impunidad" y que además prefiere a la ex presidenta Cristina Kirchner compitiendo electoralmente en 2019. "Va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae", advirtió.

Carrió cree que Macri cede ante un sector del Gabinete que no quiere cumplir con los acuerdos fundacionales de Cambiemos como la búsqueda de justicia ante casos de corrupción. La diputada cuestionó el recambio de tres funcionarios de AFIP que investigaban a Angelo Calcaterra, el primo de Macri, por el pago de coimas vía IECSA, en la "causa de los cuadernos K". Para Carrió, el Presidente está protegiendo a su primo, de ahí que haya afirmado ante La Nación que "perdió la confianza" en el jefe de Estado. El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, llamó ayer a Carrió para explicarle los cambios.

Pero también apuntó contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien sostuvo públicamente que está en contra de las prisiones preventivas y que no es bueno que un ex presidente sea detenido. Esas declaraciones, justo en la semana que el ex mandatario Carlos Menem fue absuelto, o mientras la Justicia avanza contra Cristina Kirchner, le cayeron mal a Carrió. La diputada presentaría esta semana el pedido de juicio político contra el ministro. Esto puede generar una inestabilidad en Cambiemos, ya que abre el frente para que el peronismo avance contra el funcionario.

Carrió llegó a anunciar que en los próximos dos meses podría bajarse de Cambiemos. Esto sería un problema para Macri, ya que perdería a una de las principales voces del oficialismo vinculadas al discurso anti-corrupción, que la Casa Rosada quiere priorizar para las elecciones. "No tengo dudas de que no va a romper nada", comentaron desde el entorno del Presidente.

Este semana será clave para chequear la estabilidad de la coalición oficialista. En plena política de ajuste, que es cuestionada por la oposición y los gremios, Macri necesita la unidad de Cambiemos. El Presidente encabezará este jueves la presentación del programa Argentina Exporta, en el Centro Cultural Kirchner, que contiene una serie de medidas a favor de las pymes que preparó el ministro de Producción, Dante Sica. Carrió venía presionando por el lanzamiento de esta medida y fue invitada al acto. Este reencuentro será clave, luego de que "Lilita" difundiera públicamente que en estos días no atendió ninguno de los llamados telefónicos de la Presidencia, en una declaración que afecta la imagen del jefe de Estado. En Casa Rosada, por ejemplo, dijeron no estar al tanto de esos llamados.