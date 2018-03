Luciano Laspina: "Ni con el mejor resultado tendremos quórum propio"

"Uno no puede dirimir la política argentina en términos de confrontación, de tomar la calle, uno no se puede arrogar la representación del pueblo", dice en tono firme y al punto del enojo el diputado Luciano Laspina sobre los paros y movilizaciones de los últimos días y luego de pedir dos veces disculpas por haber roto una regla en el PRO y llegar, solo y caminando, diez minutos tarde a la cita.

-En Santa Fe el PRO tiene un problema, ha estado a punto de ganar, pero no ganó.

–Miguel Del Sel estuvo muy cerca. Su salida de la política, al menos temporaria, ha dejado un espacio vacío muy grande. Es un desafío de los que lo acompañamos ocupar ese vacío y apostamos a fortalecer Cambiemos en Santa Fe.

–La industria lechera, la porcina, blanco, automotrices se vieron afectadas. ¿Cómo intentarán ganar una elección en ese contexto?

–Santa Fe es una de las pocas provincias que creció el año pasado, lo cual no quiere decir que no haya sectores con problemas. Pero la economía de Santa Fe es una de las más beneficias.

–¿Cómo harán para ampliar la base cuando en su provincia no lograron sumar a la UCR?

–A nivel local el radicalismo ha ratificado su adhesión al Frente Progresista (con Miguel Lifchitz) pero también es cierto que en las listas nacionales ratificaron su adhesión. Hay que trabajar para que en muchas localidades de la provincia se pueda conformar el frente Cambiemos, a pesar de las dificultades.

–Es decir, intentarán que la "libertad de acción" en el distrito se vuelque hacia el PRO y no hacia el Frente Progresista.

–Exactamente. Que haya libertad de acción a nivel local que se vuelque a recrear Cambiemos. Hay un primer paso importante que es ir juntos en las listas nacionales en Santa Fe, es el paso previo a conformar Cambiemos en las alternativas provinciales en el 2019 cuando el socialismo habrá tenido doce años que a mi juicio han sido un fracaso. Es el gran desafío.

–¿Querría ser gobernador?

–Formo parte de un equipo, no me lo planteo como un objetivo de vida. El Presidente me ha probado en varias canchas y en todas he salvado los trapos. Soy un jugador de equipo y voy a jugar en la posición donde más le sirva al Presidente.

–En el Congreso ya hay menos actividad, ¿se adelantó el año electoral? ¿El gobierno prefiere evitar que la conflictividad social se traslade al recinto?

–El escenario que tuvimos el año pasado, de gran madurez del oficialismo y oposición, se debilita en un año electoral porque la contienda lleva a mostrar más las diferencias que las similitudes, por una razón de estrategia básica. En ese escenario es más difícil encontrar marcos de acuerdo. Es lo que está pasando, es razonable que pase. Hasta diría que es bueno que en un escenario en el cual la discusión parlamentaria se puede contaminar mucho en el debate electoral no se avance con leyes importantes. Cuando sancionamos leyes se supone que son para el bien de los argentinos y para los próximos 20 años.

–¿El Gobierno necesita ganar elecciones y sumar legisladores en un Congreso hoy de minorías?

–Este año más que la discusión parlamentaria se dirime la vuelta al pasado o ir por una Argentina del futuro. Es un poco a lo que lleva el populismo como construcción política entre buenos y malos, amigos y enemigos, la polarización. Se dirime si volvemos al pasado, a lo que ya fracasó, más allá de que no va a cambiar sustancialmente la composición de ambas cámaras, marginalmente la del Senado y algo puede mejorar la composición en Diputados. En ningún caso Cambiemos tendría mayoría, ni siquiera quórum propio en el mejor escenario. No vuelve esa escribanía, nunca más vuelve la escribanía que fue el Congreso y que avergonzaba. Pero sí creo que si se ratifica el rumbo le va a dar al Gobierno la posibilidad de seguir avanzando en muchas de las peleas que está dando, en algunos casos contra las mafias como dijo el Presidente. Y va a consolidar una recuperación económica más vibrante. Hay empresas que están mirando el proceso de octubre para gatillar un proceso importante de inversiones que empezaron pero que se va a fortalecer. Es fundamental ganar.

–Usted dijo que la mejora de la economía se verá en el segundo trimestre. Ya comenzó.

–Todavía no tenemos los números pero estoy convencido de que eso está pasando, ya hay números de recuperación, la economía ya creció en el tercer y cuarto trimestre muy suave. En el primer trimestre va a mostrar otro suave crecimiento y en el segundo trimestre se va a fortalecer. En las comparaciones interanuales se va a ver con mu cha claridad el crecimiento que ya ha comenzado, en gran parte empujado por el sector agroindustrial, pero no únicamente.

Un economista que no se siente político

No se siente político, se siente un economista que cumple un rol "desde otro lugar". Sobrevuela las polémicas, las internas de Cambiemos, las diferencias con rosarinos como Fito Páez, las discusiones entre el márketing y la política en el macrismo, incluso las diferencias con adversarios en el Congreso.

Se define admirador de Alberto Olmedo y hasta más rosarino que él. Iba cuarto en la lista de candidatos cuatro años atrás y solo entró al Congreso para ocupar la banca a la que renunció Miguel del Sel. Ahora el Gobierno nacional apuesta a que lidere la lista de candidatos a diputados nacionales y hasta lo avizoran, en un futuro no muy lejano, como candidato al ejecutivo provincial.

Pero él, de eso, no habla. Sólo admite que en la Casa Rosada quieren que siga el próximo año como presidente de la estratégica comisión de Presupuesto y para eso tiene que volver a ser electo diputado nacional.