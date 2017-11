Lucha por los impuestos internos

"Este país va a ser totalmente diferente en febrero", prometió a los empresarios el ministro de Producción, Francisco Cabrera, por las reformas que el Gobierno impulsa y se descuenta que serán aprobadas en los próximos meses en el Congreso.

No obstante, algunos sectores de la industria luchan por no salir perjudicados. Uno de ellos es el azucarero, con Ledesma a la cabeza. Sin referirse directamente, Eduardo Nougués, a cargo de las relaciones institucionales del imperio de Blaquier, pidió corregir los impuestos que "van en contra de las economías regionales". Y sostuvo: "El Gobierno quiere un país más federal y algunas iniciativas no se condicen con ese objetivo".

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), planteó que el espíritu de las reformas es positivo, pero que pelearán algunos detalles como los impuestos internos.

Horas después de que el Gobierno multó a Coto por adulterar una declaración de importaciones de origen chino, el abogado y ahora chairman del B20 -capítulo de negocios del B20-, adelantó que los industriales buscan bajar el déficit comercial con China mediante mayores exportaciones de alimentos, por lo que el sector necesita más competitividad, y menos tributos, para llegar en condiciones a ese mercado.