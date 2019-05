Lousteau se acerca a Lavagna: "Concuerdo con su diagnóstico"

Tras haber dicho que "no está en Cambiemos", Martín Lousteau admitió este jueves que tiene un diagnóstico político similar al de Roberto Lavagna, aunque le pidió al ex ministro de Economía "flexibilidad" para dialogar con los sectores enfrentados en la grieta.

"Yo concuerdo mucho con el diagnóstico de Roberto (...) pero también creo que si el diagnóstico es que tenemos que ser muchos más para implementar mejor las soluciones, me gustaría ver flexibilidad para hablar con los demás, incluso con los que están en la grieta", aseguró en diálogo con radio La Red.

Lousteau, quien presentó su libro "Debajo del agua" en la Feria del Libro, impulsa la conformación de una coalición amplia de gobierno que supere la polarización entre el kirchnerismo y Cambiemos.

En esa línea, calificó los rumores que lo posicionan como posible compañero de fórmula de Mauricio Macri en las próximas elecciones de octubre como "una especulación sin sentido".

"Esa fantasía de que uno puede venir solo con un equipo de 50 personas y cambiar la historia de la Argentina no es cierta; mi propuesta es que hay que ampliarse", consideró.

Y cerró: "Si vos tuvieras una coalición significativamente más grande, que te muestra que no vas a volver al pasado pero que podés dialogar al pasado, muchos de los temores del mundo cesarían porque verían que tenés probabilidades de ganar y de hacer las cosas que hay que hacer. Dejaría de haber corridas y salidas de capitales".

El punto de partida de la crisis

Según el análisis de Lousteau, el punto de partida de los problemas del Gobierno fue la reforma previsional.

"Generó desconfianza. Esa desconfianza provocó la salida de capitales, el mundo también se sacudió pero lo principal fue lo nuestro, y eso nos llevó a la corrida cambiaria", analizó.

Y agregó: "El Gobierno tenía un mal diagnóstico del tipo de cambio que podía defender, terminamos con un tipo de cambio muy alto y como perdimos reservas, el mundo pensó que no nos iban a alcanzar los dólares para mantener la cotización y luchar contra la inflación (...) Y así terminamos en el Fondo".

El ex ministro describió al acuerdo con el FMI como "un torniquete en el esternón" porque -dijo- "no te desangrás, pero no podés respirar y se empiezan a morir algunos miembros de tu cuerpo, se empiezan a morir las pymes y ciertos sectores. Además, impacta en el nivel de desempleo".

La inflación descontrolada

Al ser consultado sobre las causas que provocan una inflación descontrolada, Lousteau dijo que el primer componente es la "inercia".

"Todos nos acostumbramos a que vamos a seguir teniendo inflación y actuamos en consecuencia subiendo precios preventivamente o poniendo cláusulas en los alquileres cada seis meses, por ejemplo", describió.

Y continuó: "El segundo factor es que las tarifas estuvieron congeladas durante muchos años y cuando se quisieron acomodar se generó una espiral adicional".

Finalmente, consideró que el acuerdo de Precios Esenciales "servirá durante muy poco tiempo". "Sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno no está convencido de que sea un buen instrumento porque lo ha dicho públicamente en varias oportunidades", concluyó.