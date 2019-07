Lospenatto: "Aunque CFK se oculte, sabemos que los votos son de ella y no de Alberto"

"Esta es una campaña muy es-pecial", remarca la diputada Silvia Lospennato de cara a las elecciones nacionales en las que, según su visión, son dos los modelos en pugna: uno similar al de Venezuela, que encarna el kirchnerismo y otro -el de Juntos por el Cambio-, que toma como referencia los países que "están haciendo bien las cosas", como Chile o Uruguay.

En una entrevista concedida a El Cronista, la diputada que cobró notoriedad por su militancia a favor de la legalización del aborto, y que buscará su reelección, cuestionó las medidas "populistas" del anterior gobierno, aseguró que el acuerdo Mercosur-Unión Europea será aprobado en el Congreso y anticipó una serie de leyes que, como oficialistas, Juntos por el Cambio impulsará a partir del próximo año.

-¿Qué se pone en juego en esta elección?

-Esta es una campaña muy especial. Se definirá el camino de la Argentina de los próximos 20 o 30 años. Por ende, marca un punto de inflexión muy importante. No están en juego distintas opciones políticas, sino modelos de país. Nos enfrentamos al modelo del kirchnerismo, que tiene rasgos autoritarios; que es cerrado; que tolera y promueve la corrupción; que no respeta las libertades más básicas. Además, de que no cumple con sus deudas, con las reglas ni con la ley. Entonces, cómo creemos que esta es una elección tan definitoria, nos preparamos para dar este debate profundo sobre qué tipo de país queremos.

-Son muchos los votantes que aseguran que vivían mejor durante el kirchnerismo, ¿cómo se los atrae?

-La gente pagaba menos luz y gas, eso es cierto. Pero nos estábamos quedando sin luz y gas, porque no se invertía. Sufríamos cortes, y esto terminaba en un colapso energético como el de Venezuela. El populismo siempre te hipoteca el futuro, ofreciéndote presente permanente, en el que te consumís hasta lo que no tenés y gastás más de lo que generás, porque no te interesa el futuro; alguien lo resolverá. Todos sabemos que eso no es sustentable. Ese momento estaba atravesando la Argentina. Nosotros estamos haciendo esa transición e intentamos que sea lo menos dolorosa posible. Los argentinos se dan cuenta de eso, no subestimo a los ciudadanos.

-¿Qué lectura hace de la decisión de Cristina Kirchner de ir como vicepresidenta?

-Simplemente, está en la fórmula para aportar los votos, pero ocultándose en la campaña. Como durante todo su mandato, no da conferencias de prensa ni les contesta a los periodistas. Tampoco sabemos qué piensa más allá de lo que escribió en su libro, porque su campaña pasa por presentarlo por el país. Le habla a un público cautivo, pero no tiene un diálogo democrático y de propuesta de ideas. El lugar que eligió de vicepresidenta es cómodo para hacer esto. Es Alberto Fernández el que lleva la campaña adelante. Pero todos sabemos que los votos son de Cristina, no de Alberto.

-¿A qué le atribuye que la campaña sea aun más polarizada que la de 2015?

-Es que la Argentina todavía no tomó esa decisión definitiva de qué modelo de país quiere. Ahora estamos discutiendo esto. Por eso esta es una elección bisagra. Después de que lo definamos, podremos elegir los matices. Pero esta es la primera definición y es la que se va a producir en esta elección: si queremos ir hacia un modelo de tipo venezolano o si queremos un modelo como el resto de los países de la región, a los que nosotros queremos parecernos, como Uruguay o Chile, que son los que están haciendo las cosas bien en un mundo cada vez más exigente, en el que hay muchas oportunidades para los países que hacen las cosas bien, y muy pocas para los que las hacen como Venezuela.

-¿Qué proyectos impulsará Juntos por el Cambio el año que viene, en caso de ganar las elecciones?

-Tenemos una serie de proyectos pendientes. Hace mucho que el Presidente considera que es importante que se avance con un blanqueo laboral: necesitamos sacar a los trabajadores de la informalidad, porque los que están en la formalidad, además de tener sus derechos reconocidos, son los que aportan al sistema. Necesitamos un sistema en el que aporte más gente, para sostener el sistema previsional. Esa ley está hace más de dos años durmiendo en el Senado. También, tenemos que avanzar con la Ley de Ética Pública. Hay que corregir problemas de institucionalidad y de corrupción. Y tenemos un montón de leyes vinculadas con desarrollos sectoriales, como la Ley de Semillas.

-Más allá de que el Congreso seguirá siendo de minorías, ¿imagina la aprobación del acuerdo Mercosur-UE?

-Sí, creo que sí, porque es un acuerdo que comenzó a buscarse hace más de 25 años. Pasaron un montón de gobiernos, y todos promovieron su debate. Sería ilógico que, llegado el momento de tener que ratificarlo, el Congreso no lo haga. Es una enorme plataforma para el despegue de la Argentina.

-Aun así, hubo fuertes críticas por parte de la oposición...

-Vi dirigentes que criticaron un acuerdo que no habían leído, lo que me resulta irresponsable. También, vi a la dirigencia empresaria e industrial celebrarlo y me parece que, cuando los que generan trabajo y producción celebran estos acuerdos es más importante que lo que digan dirigentes que, probablemente, hablen con mala intención, cuando ellos mismos buscaban este acuerdo, pero no lo lograron.