Loser y Redrado aseguran que el Fondo le pedirá a la Argentina un plan sustentable

El ex director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI ), Claudio Loser, analizó en la 41° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) la relación de la Argentina con el FMI y dijo que el nuevo acuerdo consta de dos partes: la financiera en la que el fondo "no puede dar una quita en el capital principal, porque eso lo destina a países pobres, y la Argentina por su nivel de ingresos no se encuadra en ese grupo" y la del dinero nuevo que puede llegar.

El especialista afirmó que "no hay país Latinoamericano que haya tenido tantos acuerdos con el FMI", y que este programa, el 12°, continuará por los próximos tres años y se concretará a principios del año que viene "solo si hay un programa económico que le de sustentabilidad a la economía argentina".

Según Loser, lo que pedirá el FMI es una hoja de ruta fiscal equilibrada en la cuenta primaria, que no haya emisión monetaria excesiva y, no necesariamente que se unifiquen los tipos de cambio, pero sí que deje de haber entre 14 o 15 y se converja a dos tipos de cambio. Además, en un futuro se deberán dar debates en torno a las jubilaciones, un sistema laboral más flexible y la colocación de impuestos más efectivos.

En paralelo, la Argentina podría recibir fondos frescos por el Covid-19, un préstamo que el FMI ya entregó a decenas de países. "Si se llega a un acuerdo rápido la Argentina podría conseguir entre u$s 3000 y u$s 4000 millones", resaltó el ex director del Fondo.

Sobre la carta que envió la semana pasada el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos al organismo con el pedido de que "se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina", Loser dijo que no va a ayudar.

Por su parte, Martín Redrado, ex presidente del BCRA, puso énfasis en las alternativas que tiene la Argentina para superar las barreras existentes, "lo que necesita el país es un programa de estabilización y crecimiento", sintetizó.

Redrado definió el 2020 como "dificilísimo" y muy "particular". Asimismo, remarcó que aunque los hacedores de política económica suelen manejarse en contextos de incertidumbre, la del actual es demasiado alta y agregó que: "todavía no se explicitó un programa económico que pueda trazar un escenario base y marcar los riesgos".

La política económica está transitando puentes, el primero para el economista fue la resolución de la deuda y el que se plantea hacia adelante es el acuerdo con el FMI: "Hasta tanto no se genere, la Argentina estará viviendo un período de altísima tensión cambiaria".

El ex funcionario dijo que 2020 "ha sido un año dificilísimo para la humanidad. Y en ese contexto, nos manejamos en altísima incertidumbre".

"Eso se puede acotar, aquí, teniendo un programa económico que marque los riesgos y qué instrumentos tiene la política pública para limitarlos", enfatizó.

Además, consideró que en la Argentina "vivimos una 'pax' cambiaria inestable, restringiendo el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Se ha acotado la emisión monetaria, pero continúa para financiar el déficit". "La pregunta es cuánta emisión monetaria soporta un déficit hacia el año que viene", subrayó.