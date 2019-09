Loser: "Este cepo light sobre el dólar puede agravar la crisis"

El economista Claudio Loser advirtió hoy que las medidas de control cambiario que tomó el Gobierno, a las que calificó de "cepo light", podrían "agravar" la crisis económica.

"Las medidas sobre control cambiario, o sea el cepo light, me preocupan, porque puede agravar la situación. Va a aparecer una brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue y eso va a desinflar las presiones sobre el Banco Central, pero la gente va a tener miedo y podría sacar su dinero" de las entidades financieras, puntualizó.

En declaraciones radiales, el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI sostuvo además que el sector bancario "está protegido. El viernes yo decía que no iba a haber corralito. Hoy digo no creo. No lo veo en el futuro cercano, creo que la situación va a estabilizarse".

Loser rechazó que la crisis actual se parezca a la que sufrió el país en 2001, con el fin de la Convertibilidad.

"No se parece al 2001, la situación económica es mejor. En 2001 la balanza comercial era un desastre. Ahora, aunque hay una recesión, estaba comenzando a verse alguna mejora", puntualizó. A su criterio, el precio actual del dólar, por encima de los $ 60, "es totalmente competitivo".

Por último, dijo que el "reperfilamiento" de la deuda "es un arma peligrosa. Puede asustar a mucha gente".