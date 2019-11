Los vencimientos presionan los reperfilamientos de las provincias

Los 24 distritos del país están a la espera de que en enero el Congreso de la Nación defina el camino que seguirá la Nación respecto de la deuda. Mientras tanto, los gobernadores que asumirán como los que continuarán al frente de las provincias, encomendaron a sus equipos técnicos que empiecen a establecer estrategias para hacer frente a la cantidad de vencimientos de capital y deuda que tienen que afrontar en 2020.

El total de las provincias argentinas acumulan una deuda en dólares de u$s 20476 millones, pero el problema son el cronograma de vencimientos de capital e intereses. Según un trabajo de la consultora Quantum la mayor necesidad de fondos la tiene la Provincia de Buenos Aires, por el equivalente a casi u$s 2.000 millones. La deuda y los próximos vencimientos es uno de lo temas más conflictivos en la transición que llevan adelante la saliente gobernadora María Eugenia Vidal y su sucesor Axel Kicillof quien tendrá que enfrentar el primer problema: el Banco Provincia no aceptaría reperfilar la deuda por 4.000 millones de pesos a un año y la administración provincial deberá saldar la deuda. Además, según explica el trabajo, Kicillof deberá pagar en enero u$s 280 millones y en junio u$s 600 millones.

En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la exposición a vencimientos en el corto plazo lo sigue el otro distritos que fue gobernado por Cambiemos y que es administrado por el Pro desde hace doce años. La Ciudad de Buenos Aires deberá enfrentar pagos por u$s 700 millones. En tercer lugar quedó Córdoba y Neuquén con necesidades por u$s 250 millones cada una.

Según explica el trabajo de la consulta, en términos de monedas la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén tienen el 80% de vencimientos en dólares, mientras que en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires la deuda en moneda extranjera representa el 40% de los vencimientos que deberán enfrentar la administración de Rodríguez Larreta en 2020.