Los subsidios económicos de Nación disminuirán u$s 800 millones en 2020

Los subsidios crecerán el año próximo hasta los $ 395.075,6 millones o un 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI), según el proyecto de Presupuesto 2020 presentado por el Gobierno el mes pasado al Congreso. Serían u$s 5888 millones, al tipo de cambio promedio estimado en $ 67,10.

Esto significa que habrá un aumento en términos nominales de 41,1% en pesos respecto a las asignaciones previstas para 2019, según informó ayer la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Y, a la vez, implica una reducción de 1,4% en términos reales, con una inflación proyectada en 43,1% en promedio (34% punta a punta).

Dentro de este importe, las asignaciones del sector energético, que rondarán los $ 280.634,4 millones o un 0,9% del PBI estimado. Se trata de un incremento de 37,9% en relación a los créditos vigentes para 2019 y llegaría a u$s 4182 millones.

Para el corriente año, el Gobierno estimaba destinar subsidios a la energía por u$s 5000 millones (a un tipo de cambio presupuestado en $ 40,10).

De esta forma, se estima una reducción en los subsidios económicos del 0,48% del PBI, según el proyecto de ley que todavía resta votar y que no tiene fecha definida para la discusión en ambas cámaras del Congreso, dada la cercanía de las elecciones presidenciales del 27 de octubre y el recambio de autoridades, diputados y senadores.

Sumando los subsidios y los gastos de capital, el Presupuesto 2020 prevé un gasto de $ 434.817,4 millones (1,4% del PBI) en transferencias de carácter económico para el financiamiento de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado.

Las transferencias para subsidiar el costo mayorista de la electricidad (la generación, dolarizada) alcanzarán el próximo año los $ 145.986,9 millones.

En tanto, el pago del precio estímulo otorgado por la Resolución 46/2017 a la producción nueva de gas natural (u$s 6,50 por millón de BTU a partir de 2020, que beneficiará casi exclusivamente a Tecpetrol) en Vaca Muerta llegaría a $ 38.707,8 millones o poco más de u$s 575 millones, menos que los u$s 700 millones actuales.