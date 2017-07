Los presidentes lanzan un ultimátum contra Maduro y piden apoyo de la región

Los mandatarios de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay darán a conocer hoy una declaración oficial sobre la situación de crisis política, social y humanitaria en Venezuela, y reiterarán al gobierno de Nicolás Maduro que desista de convocar a una asamblea nacional constituyente con la que pretende reformar la carta magna de su país.

Además, el presidente Mauricio Macri y sus pares de Brasil, Michel Temer; de Paraguay, Horacio Cartes, y del Uruguay, Tabaré Vázquez, discutirán los pasos a seguir para llegar a la suspensión total de Venezuela del bloque si acaso Maduro mantiene la convocatoria prevista para el 30 de julio. En una suerte de ultimátum hacia el mandatario bolivariano, el Mercosur hará saber que aplicará el Protocolo de Ushuaia, con el que Venezuela quedaría suspendida de todos los órganos del bloque. Algo que, en la práctica, supondría una lisa y llana expulsión.

El Gobierno busca de esta manera dar una señal política hacia el continente, y sobre todo a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Unasur y a la Celac, organismos multilaterales donde no se halló consenso para emitir una declaración ni para que el chavismo y la oposición establezcan un canal permanente de diálogo.

En diálogo con El Cronista, el canciller Jorge Faurie consideró que el Mercosur se apresta a hacer "una advertencia importante" con la intención de que "se abra un canal de diálogo para resolver la situación" en el país caribeño, que ayer estuvo paralizado por las protestas opositoras. El jefe de la diplomacia argentina fue contundente al declarar que "en Venezuela no hay democracia" y que, de ir hacia la Asamblea Constituyente, se generaría "una grieta muy difícil de sanar" y un "muy mal precedente". Faurie aclaró, sin embargo, que la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur no conlleva sanciones económicas o comerciales para no perjudicar a la población.

Ya bajo la presidencia pro tempore de Brasil, estimó el ministro, el Mercosur tendrá una reunión de emergencia para evaluar los pasos a seguir. Días atrás, el presidente colombiano Juan Manuel Santos viajó a La Habana para tratar que Raúl Castro oficie de interlocutor entre las partes. La Argentina bendijo esa gestión, y también ve con buenos ojos la creación de un grupo de amigos con Chile, Paraguay o Uruguay como mediador. Ayer, el presidente Tabaré Vázquez reiteró su voluntad de ayuda ni bien pisó suelo mendocino.

Durante la sesión plenaria de hoy, los mandatarios analizarán la propuesta formulada ayer por el Consejo de Mercado Común (CMC) del Mercosur para hacer un nuevo llamamiento "en defensa de los valores democráticos y las libertades individuales", que, en la práctica, no cambiará demasiado el status venezolano, ya que el país se halla suspendido desde diciembre pasado por no adoptar su regulación interna al acervo jurídico del bloque. En las conversaciones de mandatarios, se buscará que otros países de la región suscriban la iniciativa.

En Mendoza estarán los presidentes de Chile, Michelle Bachelet, y de Bolivia, Evo Morales, y representantes de Colombia, Ecuador, México, Guyana y Perú.

Maduro, por su parte, sostuvo en boca de su canciller, Samuel Moncada, que la cumbre es "ilegal" y alegó una "política de hostigamiento al gobierno y al pueblo de Venezuela". Entretanto, su embajador en el país, Carlos Martínez Mendoza, pidió el respaldo de organizaciones sociales, humanitarias y sindicales de la región para el llamado a la asamblea constituyente, al hablar en la Cumbre de los Pueblos también llamada contracumbre que se desarrolló en la Universidad Nacional de Cuyo, a la sombra de la cumbre de líderes.

Las organizaciones reunidas en la casa de altos estudios preparan un documento que entregarán al presidente boliviano, Evo Morales, para que lo presente a los demás mandatarios de la región.