Los partidos se comprometen a un 'uso responsable' de las redes sociales

En las elecciones de 2011 la inversión de los partidos políticos en publicidad digital había sido de 4,48% con respecto al total de dinero invertido en gastos de propaganda. En las elecciones legislativas de 2017, el porcentaje ya había ascendido a 33,94%, lo que obligó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) a poner su atención en una cuestión a esta altura ineludible: el papel de las plataformas digitales –especialmente las redes sociales– en las elecciones.

Con el objetivo de “promover la honestidad del debate democrático en las próximas elecciones nacionales”, se reunieron los representantes de partidos políticos nacionales, medios de comunicación y plataformas digitales para firmar el ‘Compromiso ético digital para el uso responsable de las redes sociales’. La firma del acuerdo –que se realizó esta mañana en la sala de acuerdos de la CNE– fue presidida por el titular de la Cámara, Santiago Corcuera; el vicepresidente, Alberto Dalla Via; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz; y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

“Creo que el propósito es más que bueno y lo que esperamos es que se comprometan todos los sectores de la política. Porque el oficialismo no puede usar los trolls como se han venido usando, el ministro (Andrés) Ibarra no puede usar las redes pagadas como se ha venido haciendo, no se pueden difundir noticias falsas. Hay que reivindicar el debate político, el debate de propuesta y permitirle al ciudadano que en base a las propuestas, al debate de ideas, elija al candidato para votar y que no sea a través de la ofensa o que por las redes apareció un improperio para tal o una noticia falsa”, opinó el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja. En este sentido, agregó: “Hay cosas que son muy raras. El compañero (Alberto) Fernández es nominado para ser presidente y al otro día le aparece una denuncia no sé de cuánto años atrás... El compañero (Axel) Kicillof es nominado (candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires), aparece la causa del dólar a futuro que es una causa, yo no soy abogado, pero recontra archivada. Todo para denostar. Entonces yo creo los comunicadores, la comunidad política y todo el tema tecnológico-digital, hay que ponerse de acuerdo para que siempre la verdad esté por encima de todo”, cerró.

Crédito: CNE

Por otra parte, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, se mostró optimista y comentó que el compromiso “es tratar de resolver un problema serio que tenemos en materia electoral, que es el de las noticias falsas o el de las noticias deformadas que a veces circulan con mucha velocidad por la red. Me parece que lo que hoy se hizo que es reconocer el problema, tratar de buscar una solución y comprometer en la solución a los protagonistas del problema. Vamos a ver qué pasa en la próxima elección, pero yo confío en que esto que se hizo hoy dé buenos resultados”.

“Los procesos electorales son lo que sus actores y sus contextos quieren que sean”, afirmó Corcuera durante su discurso. “Obviamente no somos nosotros quienes puedan decir qué es verdad y qué no es verdad, pero sí queremos que haya un debate”, aclaró el presidente de la CNE, en el marco de lo que definió como un hito histórico. Además, destacó el compromiso de las plataformas para promover el voto informado y “controlar los excesos en el uso de esas redes para malversar la verdad”, aunque advirtió que “va a estar lejos de ser perfecto” y que “va a ser difícil asegurar que todo se enmarque en la norma electoral”

“La filosofía detrás de esto es que se reconozca que hay un problema en las nuevas formas de comunicación, y que todos los que tengan alguna relación con estas nuevas formas de comunicarse, los partidos políticos porque hacen sus campañas, hasta las mismas plataformas porque son los canales a través de las cuales se hacen, puedan buscar soluciones creativas para que esto, al menos, no tenga los efectos que podía tener si la gente desconociera que existe la desinformación”, explicó Hernán Gonḉalves Figuereido, secretario de Actuación Jurídica de la CNE. Esta última iniciativa está en el contexto de una serie de medidas que comenzó a implementar la Cámara desde la Acordada 66 –que establece la creación de un registro de sitios webs y redes sociales oficiales de candidatos y agrupaciones políticas– y convenios que ha establecido con compañías como Facebook, Google y Twitter.

Participaron del acuerdo, entre algunos otros dirigentes políticos y apoderados de los partidos, Gioja, Juan Manuel Urtubey, Francisco Quintana por el PRO, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, Graciela Camaño (Tercera Posición), Sergio Abrevaya del GEN, Fernando 'Pino' Solanas de Proyecto Sur y Martín Sabbatella (Encuentro por la Democracia). La UCR también suscribió al convenio aunque su presidente, Alfredo Cornejo, protagonizó una inasistencia de último momento.