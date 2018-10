Los intendentes PRO delinean un proyecto para eliminar las PASO

Las palabras no quedaron en el aire: fueron escritas. Como si un único proyecto no fuera suficiente, los intendentes del PRO que impulsan el fin de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en la provincia de Buenos Aires están preparando dos borradores para que en 2019 no haya internas. La próxima semana le llevarán el planteo a la mesa chica de María Eugenia Vidal frente a Joaquín de la Torre (Gobierno) y Federico Salvai (Jefe de Gabinete).

A la espera de la opinión de constitucionalistas para medir su viabilidad, uno de ellos propone suspender "por única vez" las PASO en 2019. El otro, elaborado por diputados provinciales que responden a los alcaldes, grupo encabezado por Jorge Macri (Vicente López), tal como adelantó el sitio LetraP, uno de los textos ya escrito, de seis páginas, propone derogar el capítulo de las primarias de la norma bonaerense 14.086, sancionada luego de la aprobación de la Ley Nacional Electoral 26.571 que estableció las PASO. En sus fundamentos, reprochan que las primarias para todo público se entrometen en "el funcionamiento democrático interno, haciéndolo extensivo a personas que no militan ni están afiliadas al partido en cuestión".

El argumento público es otro. "Con los 6.000 millones de las PASO podríamos hacer: 1714 cuadras de asfalto, 200 kilómetros de cloacas o 240 centros de salud", tuiteó un pionero Ramiro Tagliaferro (Morón). Luego se sumaron otros, incluido Macri. "Jorge conoce a su primo (Mauricio), por eso habla del costo, en medio del déficit cero", analizó un ministro.

Según el Presupuesto 2019, las PASO costarán $ 2.800 millones (más que en 2017 pero menos contando la inflación) de las arcas públicas; cifra a la que los jefes comunales le suman los gastos partidarios de campaña.

Si bien ellos mismos ya lanzaron el globo de ensayo en 2017, difundiendo el costo electoral, en la Casa Rosada sostienen ahora que "no es el momento político" para plantear la eliminación de las PASO. Y en La Plata se desentienden, al jurar que la movida es exclusiva de los alcaldes. En ambos cuarteles generales, todavía con suposiciones de futuros escenarios electorales, como la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, todavía no definieron si las PASO pueden ayudarlos o complicarlos ante un eventual peronismo atomizado.

Hay quien opina que se trata de un mecanismo de supervivencia municipal, para así los intendentes garantizarse que nadie los desafiará con una interna. Lógica pero inverosímil: desde el prematuro comando de campaña vidalista prometen que, al igual que en distritos PJ, no habrá primarias donde tengan un intendente propio. En cambio, en aquellos municipios ajenos, los potenciará las pulseadas entre los "sin tierra".

Hay un argumento que ningún oficialista quiere expresar en público pero tiene una lógica imbatible: para el 27 octubre (cuando serían las generales según el cronograma difundido pero no oficializado), esperan una recuperación económica mayor que el 11 de agosto, cuando serán las primarias. Valida esta tesis que el mismo grupo de intendentes también coqueteó con la posibilidad del desdoblamiento.