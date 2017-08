Edición Impresa PIDEN BAJAR LA INFLACIÓN PERO SE QUEJAN DE LA HERRAMIENTA OFICIAL

Los industriales no dudan, con el actual nivel de tasas, no habrá más inversiones Confirman que no hubo "lluvia de inversiones" por el escaso acceso al crédito y la posibilidad de mayor rentabilidad financiera. Las elecciones no influirán en sus proyectos