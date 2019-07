Los hitos de una Presidencia marcada por todas las crisis

El gobierno de la Alianza había despertado ilusión pero no pudo cumplir las expectativas. Dos años que terminaron en profundas heridas sociales, políticas y económicas.

El 10 de diciembre de 1999 Carlos Menem le pasó la banda presidencial a Fernando de la Rúa. Fue la primera vez, desde 1928, en la que un presidente democrático le entregó el mando a otro. La gestión que iniciaba había generado grandes expectativas después de varios años de recesión, caída del empleo y agotamiento del modelo económico y político.

De la Rúa llegaba con un mensaje de seriedad, austeridad, lucha contra la corrupción y estabilidad. Lo votaron 9 millones de personas, el 48,4% del padrón. La Alianza entre la UCR y el Frepaso, sin embargo, no logró los objetivos que se había planteado.

Los problemas empezaron a los pocos meses de asumir. El gobierno logró que en mayo del 2000 se apruebe la ley de flexibilización laboral que había impulsado quien en ese entonces era ministro de Economía, José Luis Machinea. Sin embargo, al poco tiempo, el radical Mario Pontaquarto desataría el escándalo de las coimas en el Senado.

Para un gobierno que había llegado con la bandera de la anticorrupción, esto implicaba un golpe muy duro. Tal es así que el vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez, renunció en octubre de ese año. Unos días después se fue Rodolfo Terragno: el jefe de Gabinete había presentado un plan económico alternativo y el presidente le pidió la renuncia. De la Rúa, a diez meses de asumir, ya encabezaba un gobierno debilitado.

En noviembre se anunció un nuevo acuerdo con el FMI. El monto ascendía a u$s 40.000, pero imponía fuertes restricciones a la política económica. El blindaje, tal como se conoció, no se terminó desembolsando en su totalidad y no logró reactivar la economía.

En marzo del año siguiente renunció Machinea en Economía. Lo reemplazó fugazmente Ricardo López Murphy, quien presentó un plan con un severo ajuste. Sin embargo, estuvo solo dos semanas en el cargo. Fue reemplazado por Domingo Cavallo. La idea era que para solucionar los problemas de la convertibilidad nadie mejor que el que había iniciado el plan económico.

En junio llegó otra medida de fuerte impacto: se anunció un recorte del 13% a jubilados y estatales, bajo la gestión en el ministerio de Trabajo de Patricia Bullrich.

Además, en ese contexto, el ministro de Salud Héctor Lombardo tendría un desliz que perjudicaría aún más la imagen presidencial: dijo que De la Rúa sufría aterosclerosis.

El gobierno no encontraba el rumbo económico, la alianza con el Frepaso estaba raquítica y llegaban las elecciones de medio término, en octubre de 2001. Allí se impuso el llamado “voto bronca”: en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la lista más votada tuvo el 20% de los votos positivos.

Allí, el peronismo logró el control de ambas cámaras en el Congreso. Además, nombró a Ramón Puerta como presidente provisional del Senado. El cargo, además de que se estila que sea del mismo signo político que el Ejecutivo, tenía un peso especial en ese contexto: al no haber vicepresidente, era el primero en la línea sucesoria.

En noviembre, el FMI anunció el fin del acuerdo. El 3 de diciembre Cavallo anunciaba lo que pasaría a la historia como el corralito: solo se podían retirar en efectivo $ 250 de las cuentas por semana.

El resto es conocido. Protestas populares, cacerolazo, estado de sitio y salida en helicóptero. Un final trágico para un gobierno que no pudo gestionar las expectativas que había generado.