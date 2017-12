Los gobernadores, pieza clave para el avance legislativo de la reforma

Trece gobernadores y el jefe del gobierno porteño respaldaron horas antes del inicio de la sesión en Diputados el plan de reforma previsional y el bono compensatorio para jubilados en una reunión que mantuvieron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y legisladores, dentro del palacio.

Los mandatarios que viajaron a la convocatoria del Gobierno expresaron su apoyo a la propuesta, tras reunirse en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, con figuras del oficialismo y la oposición.

La idea del encuentro fue mostrar al Gobierno respaldado en su iniciativa por los mandatarios, y así conminar a los diputados de esos distritos, gobernados por el oficialismo y el justicialismo, a votar en favor del proyecto de reforma previsional, el primer paso del pacto fiscal que busca dar un mayor orden a las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal.

Asistieron a la convocatoria la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el porteño Horacio Rodríguez Larreta, y los mandatarios de Jujuy, Gerardo Morales; Corrientes, Eduardo Valdés; Salta, Juan Manuel Urtubey; Entre Ríos, Gustavo Bordet; La Rioja, Sergio Casas; Tucumán, Juan Manzur, y Chaco, Domingo Peppo.

Acompañaron Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alberto Weretilneck (Río Negro), Mariano Arcioni (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), y Alfredo Cornejo (Mendoza). Con ellos estuvieron el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y los diputados Elisa Carrió (CC), Nicolás Massot (PRO) y Miguel Bazze (UCR).

El plan original era que los mandatarios provinciales brindaran una conferencia de prensa en el Salón Azul del Senado junto a los funcionarios del Poder Ejecutivo, pero finalmente suspendieron tal gesto. El Gobierno, en tanto, divulgó una foto con la mayoría de los presentes con rostros serios.

Entre los ausentes, el discurso generalizado es que ellos no se habían comprometido a ningún tipo de presencia cuando avalaron los "Consensos básicos" con el presidente Macri. Algunos que pegaron el faltazo se desentendieron y no enviaron diputados, pese a previos pronunciamientos públicos, mientras que otros, como el cordobés Juan Schiaretti (que no asistió a ninguna convocatoria reciente) mandó a sus legisladores para dar quórum. Aunque con matices, todos compartieron una premisa: a los gobernadores no les corresponde legislar sobre temas previsionales.