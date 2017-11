Los gobernadores fueron al Senado para empujar con su presencia el Pacto Fiscal

Como habían acordado, los gobernadores se hicieron presentes ayer en el Senado para apoyar el voto de sus senadores con el proyecto de Pacto Fiscal y el nuevo régimen de Responsabilidad para la Nación y las provincias.

Con la presencia de los ministros de Interior, Rogelio Frigerio; de Trabajo, Jorge Triaca; y de Hacienda, Nicolás Dujovne, casi la totalidad de los gobernadores apoyaron el dictamen favorable de sus senadores en la Comisión de Presupuesto y Hacienda durante una reunión conjunta con la Comisión de Trabajo y Previsión Social donde también se trató la reforma previsional.

Como adelantó El Cronista, los jefes de Estados iban a "colar" en la discusión una modificación en la ecuación del pago de las jubilaciones. El encargado de hacerlo fue el senador Miguel Angel Pichetto quien esbozó una nueva ecuación y, 14 minutos después, el Gobierno aceptó.

Pero el momento más tenso de la mañana lo protagonizó Alberto Rodríguez Saá, cuya provincia volvió a ser la única que no lo suscribió por segunda vez en dos años. El puntano señaló que no iban a firmar y señaló que "no es cierto que se promueve el diálogo", para luego mirar a sus colegas legisladores y gobernadores y, haciendo uso de una imagen de "El Padrino" acusar al al Gobierno de haberles puesto "una pistola en la cabeza" a los gobernadores para que firmen.

Pero la crítica de Rodríguez Saá sólo encontró respuesta en el oficialista jujeño Gerardo Morales, quien aseguró que "a nadie se le puso una pistola en la cabeza. La consigna de Frigerio fue demuestren dónde pierden y compensamos y así se hizo. Estamos haciendo esfuerzos para bajar la presión fiscal", el resto de los gobernadores presentes fueron apoyando el acuerdo que habían firmado una semana atrás.

A su turno, la gobernadora María Eugenia Vidal señaló que "es un acuerdo histórico no solo para la provincia de Buenos Aires, sino para todos". Con el apoyo político, los legisladores dieron el voto positivo en comisión y avanza el pacto que Cambiemos quiere que sea tratado en el recinto el próximo 30 de noviembre mientras, en paralelo, las legislaturas provinciales autorizan la baja de los juicios provinciales contra el Estado.