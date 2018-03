Los fondos buitre ratificaron que el acuerdo se mantiene aunque Argentina no pague mañana

Tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que ratificó la cautelar dictada por Thomas Griesa que levanta el stay y le permite a la Argentina avanzar hacia la salida del default, los fondos buitres ratificaron hoy que no dejarán caer el acuerdo logrado con el país si no cobran mañana, como estaba estipulado originalmente.

El abogado de Paul Singer, el magnate que creó el fondo NML Aurelius, Robert Cohen afirmó hoy que si la Argentina logra pagar en las próximas dos semanas “será magnífico”, por lo que no dramatizó el deadline del 14 de abril.

En declaraciones a agencias internacionales, Cohen admitió que el fondo buitre que le inició un juicio al país y se lo ganó no dejará caer el preacuerdo alcanzado con la administración de Mauricio Macri.

Otro de los abogados del NML, Matthew McGill, afirmó ante la Corte de Apelaciones que el acuerdo con Argentina “seguirá en pie más allá del jueves”.

En la audiencia de esta mañana, las partes admitieron que el pago en 24 horas “será imposible”, tras conocer el fallo de la Cámara de Apelaciones que liberó definitivamente al país para que avance.

“No pensamos terminarlo mañana”, dijo McGill, luego de que el abogado que representa a la Argentina, Paul Clement, señalase que el país no sería capaz de “recaudar capitales en una noche”, en referencia a los al menos u$s 8.000 millones de dólares que implicaría cumplir en la fecha original con la propuesta ofrecida el 5 de febrero.

Los fondos dejaron abierta así la posibilidad de que la Argentina obtenga una extensión de plazos para el pago, aunque no aclararon si el país deberá pagar más intereses por ese tiempo extra.

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay había considerado que la fecha del 14 abril no era un plazo sino “un día para ejercer una opción”. “Si el pago no ocurre el 14, no creo que se caiga el acuerdo, porque no podemos emitir un bono en un día (…) No creo que los holdouts quieran ser holdouts de holdouts”, había apuntado.

Hoy Prat-Gay celebró el fallo. Junto al resto de la delegación argentina, se mostró satisfecho por la decisión. En su cuenta de Twitter, festejó que el país haya dado “un paso más hacia la normalidad y el desarrollo”. Y agregó: “El trabajo en equipo da buenos resultados. Argentina ya puede empezar a pensar en el futuro #ChauDefault”.

El trabajo en equipo da buenos resultados. Argentina ya puede empezar a pensar en el futuro #ChauDefault — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) 13 de abril de 2016

Fuente: AGENCIAS y Cronista.com