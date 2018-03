Los fondos buitre que no aceptaron la oferta argentina reclaman u$s 4000 millones

Los cuatro grandes fondos buitre que no aceptaron la oferta argentina concentran casi la mitad de los juicios contra el país reconocidos por el juez de Nueva York, Thomas Griesa. NML Capital, Aurelius, Olifant y Blue Angel no sólo fueron los beneficiarios principales de la sentencia original, que acumula u$s 1800 millones entre capital e intereses. También sumaron una decena de demandas adicionales en calidad de "me too". En conjunto, atesoran fallos por al menos u$s 4000 millones.

NML Capital, el fondo del magnate Paul Singer, sumó ocho demandas adicionales por u$s 1700 millones, según se desprende del listado que los propios litigantes presentaron al juez Griesa hace casi un año, el 18 de marzo último, y que el magistrado luego incorporó a la sentencia original. Además, tiene otro reclamo en situación prejudicial, por u$s 2,7 millones.

Aurelius Capital, la firma de Mark Brodsky (a quien algunos sindican como más duro incluso que Singer), presentó dos reclamos con sentencia firme, por u$s 324,3 millones. Otro de los fondos de inversión más combativos, Blue Angel, sumó ese 18 de marzo una sentencia a su favor por u$s 229,7 millones.

En total, los tres holdouts reclaman u$s 2250,4 millones, que se suman a los u$s 1800 millones de la sentencia original de Griesa, que ellos y Olifant encabezan. Los al menos u$s 4050,4 millones (sin calcular la actualización de intereses y otros posibles juicios en poder de firmas satélites), significan el 41% de los u$s 9882 millones reconocidos por Argentina.

El viernes por la tarde, Argentina y el mediador Daniel Pollack informaron la aceptación de la oferta que efectuó el país por parte de dos fondos: EM (de Kenneth Dart) y Montreux Partners. Se trata de dos litigantes que se sumaron a la sentencia original en calidad de "me too". El primero posee un juicio a su favor por u$s 724,8 millones y el segundo reclama u$s 48,6 millones. En total, sus acreencias suman u$s 773,4 millones; menos del 10% de lo que se le exige al país en Estados Unidos.

Otros fondos y un buen número de bonistas individuales con tenencias menores aceptarían la oferta en los próximos días para no quedar aislados, descuentan fuentes del mercado.

Sin embargo, Pollack reconoció "progresos enormes" en las negociaciones que se llevaron a cabo en sus oficinas de Nueva York la semana pasada. En un comunicado difundido el viernes, Pollack celebró que Argentina hizo por primera vez una oferta formal y que tuvo conversaciones con Macri y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, además de contar con la presencia del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, en sus oficinas.

Según Pollack, los grandes fondos no dieron un no rotundo a la oferta argentina, sino que están estudiándola. "En los próximos días quizás haya posibilidades de que se vayan sumando", dijo Prat-Gay el sábado a radio Mitre.

La propuesta argentina, difundida por Hacienda, consiste en pagar en efectivo u$s 6500 millones, que se conseguirán con una emisión de bonos. Está sujeta a su aprobación en el Congreso y a que Griesa levante las restricciones que impiden al país pagar sus vencimientos y colocar nueva deuda.

Argentina propuso pagar el 150% del capital a los tenedores de bonos sin medidas cautelares "pari passu" (oferta similar a la que aceptó un grupo de bonistas italianos la semana pasada) y una quita del 30% de la sentencia en los juicios, que será del 27,5% si los litigantes la aceptan hasta el 19 de febrero inclusive.

En Wall Street corre el rumor de que, ante el movimiento argentino, Griesa intercedería en favor del país, levantando las restricciones. El comunicado del viernes de Pollack le dio más crédito a esa hipótesis. "La probabilidad de que se restituya la cautelar (a favor del país) para que Argentina pueda regularizar sus pagos es muy alta", afirmó Javier Alvaredo, economista de la consultora ACM. Eso aislaría a los fondos que no aceptaron la oferta. Según cálculos de analistas, si Singer acepta la propuesta argentina embolsaría una ganancia del 1000%.

Esa es la apuesta de Prat-Gay, que ayer recibió el respaldo del secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew.