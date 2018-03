Los exportadores intensificaron la venta de divisas y el dólar cerró a $ 14

La semana en el mercado mayorista del dólar comenzó con la volatilidad habitual que se registra desde hace un mes. El dólar cerró por arriba de los $ 14 para la venta en la city porteña en una rueda en la que las liquidaciones de divisas se intensificaron.

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 242,897 millones, a los que hay que agregar otros u$s 23,5 millones operados en el mercado de futuros. Estos volúmenes en parte se debieron la mayor entrada de dólares provenientes del agro. Esto impactó en el precio del segmentó mayorista, donde la divisa cerró a u$s 13,65 para la venta.

“La oferta de dólares se hizo más intensa durante el transcurso de la sesión y, sin demasiada resistencia de la demanda privada, logró alterar la tendencia provocando un declive en la cotización. La corriente descendente se intensificó en la segunda mitad del día hasta el cierre de las operaciones cuando puntuales transacciones formalizadas marcaron los mínimos de la fecha en los $ 13,65 por unidad”, comentó un cambista.

La importante caída experimentada por el tipo de cambio en la fecha sorprendió a los analistas por la magnitud de la misma. La semana pasada desde el Gobierno mostraron su descontento con los exportadores debido a que no estaban liquidando lo prometido semanas atrás.

“Si bien en el último día de la semana anterior el dólar había cedido posiciones, nada hacía presumir que la inercia bajista se iba a acentuar en el primer día de esta semana. En un solo día de operaciones el valor del dólar perdió poco más de un cuarto de toda la ganancia de la semana anterior por el impacto de una intensa oferta de divisas que todavía no encuentra un contrapeso más constante del lado de la demanda privada”, agregaron desde una mesa mayorista de cambios.

Además, como es habitual en el último mes, el Banco Central no intervino en ninguno de los segmentos.

Ante este panorama, el precio del dólar oficial se mantuvo sin variaciones, por encima del piso psicológico de los $ 14 para el público. Según el Banco Nación, el billete estadounidense concluyó a $ 14, aunque en diferentes casas de cambios se comercializó a $ 14,15 durante buena parte del día y cerca de la hora del cierre, incluso, se movió algunos centavos por debajo de ese valor.

Por su parte, el dólar blue, o informal, por su parte, se comercializa a $ 14,44 para la venta, un centavo por debajo de su valor del viernes pasado.

La semana pasada, la divisa oficial sumó 74 centavos, lo que equivale a un aumento de 5,5%, mientras que el paralelo anotó una suba de 13 centavos. En tanto, el contado con liqui avanza 17 centavos y se vende a $ 14,54.