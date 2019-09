Los empresarios más grandes del país piden políticas de largo plazo

Buena parte de los dueños de las empresas más grandes del país coincidieron en reclamos dirigidos, principal aunque no exclusivamente, a la política argentina, entre los que se repite la necesidad de buscar consensos que permitan encarar las reformas pendientes y una agenda de largo plazo.

Ayer la conferencia anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) volvió a reunir en el hotel Sheraton de Retiro a la mayor parte de los principales hombres y mujeres de negocios del país.

Tanto en sus presentaciones en los paneles, como las conversaciones en los pasillos tuvieron reclamos coincidentes en torno a la previsibilidad, el consenso para encarar las reformas pendientes y la mirada de largo plazo, imprescindibles para desarrollar los negocios y retomar la senda del crecimiento económico.

En aspectos un poco más específicos, las preocupaciones de los empresarios pasan sobre todo por la necesidad urgente de frenar la inflación. Y, también, de bajar la carga tributaria y el costo argentino.

Pero aunque no hubo declaraciones taxativas sobre el clima político, off the record los empresarios dejaron trascender que "Macri va a terminar el gobierno el 10 de diciembre", despejando sospechas de renuncia o entrega anticipada del poder.

También se observó una aceptación implícita de que habrá un gobierno de otro signo político a fin de año, aunque algunos albergan una remota esperanza de que Macri pueda revertir el resultado de las PASO porque "en Argentina todo es posible", soltaron.

De cualquier modo, los hombres de negocios saben que habrá que adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas (o viejas) caras. "No podemos elegir ni los mercados ni al presidente", señaló Daniel Herrero, titular de Toyota Argentina. En la misma línea, Gustavo Grobocopatel (Los Grobo) indicó que "cualquiera sea el presidente, la agenda hay que enfocarla en las reformas pendientes".

"Argentina está mirando antagonismos y no puede pensar a largo plazo", señaló a su turno Eduardo Constantini (Consultatio). También se planteó el rol del Estado para el crecimiento económico. "El mercado informal en otros países no existe pero acá hay mucha informalidad y muchos impuestos", dijo Alfredo Coto.

Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint sostuvo que "sería absurdo pensar que podemos imaginar un crecimiento en Argentina sin una capacidad industrial que crezca del 15% al 25%". Y también precisó que "en los últimos tiempos ha habido una pérdida importante de confianza de largo plazo", frente a lo cual "hacen falta políticas de largo plazo".

Sobre este punto, Luis Perez Companc (Grupo Perez Companc) destacó que "tenemos que ser previsibles". Pero sobre la coyuntura indicó: "Mirando el largo plazo, en algún momento tenemos que sacar la cabeza del agua".

En 2018 la conferencia se dio en paralelo a las primeras repercusiones por el escándalo de los cuadernos, la trama de corrupción en la obra pública que llevó a prisión a ex funcionarios kirchneristas pero también, luego, a varios empresarios.

La conferencia se realiza nuevamente en un ambiente particular, esta vez por la crisis financiera desatada desde que Alberto Fernández superó por más de 17 puntos a Mauricio Macri en las PASO.

En los paneles disertaron Jaime Campos (presidente de AEA), el economista Ricardo Arriazu, Carlos Blaquier (Ledesma), Alfredo Coto (Coto), Martín Migoya (Globant), Paolo Rocca (Techint), Eduardo Costantini (Consultatio), Luis Pérez Companc (Pérez Companc), María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud) y Cristiano Rattazzi (FCA Argentina).

Entre otros, también asistieron a la conferencia Daniel Pelegrina (La Rural), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Luis Pagani (Arcor), Enrique Cristofani (Santander), Gabriel Martino (HSBC), Miguel Blanco (Foro de Convergencia Empresaria), Alejandro Bulgheroni (PAE) y José Urtubey (Celulosa), entre otros.