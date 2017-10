Los empresarios esperan a Macri: qué pasó hasta ahora en IDEA

Movido y cargado de un optimismo que hasta puede parecer excesivo y que no quebró ni siquiera el mal dato de inflación de ayer, con conversaciones no-tan-secretas entre gremialistas y empresarios y dirigentes de buen ánimo y dispuestos a hablar con la prensa abiertamente como no pasaba en otros encuentros recientes.

Así transcurrió hasta ahora el 53 Coloquio de Idea en esta Mar del Plata con un clima frío –el que suele tener en octubre- pero agradable y por el que, al menos de momento, los principales referentes del oficialismo tuvieron recibimiento casi de rock stars –no tanto, quizás, pero como mínimo tuvieron una excelente recepción y recibieron cerrados aplausos en sus exposiciones-.

Más allá de lo que se nota en el lobby y los pasillos del Sheraton, el optimismo de los empresarios quedó plasmado en la encuesta que realiza cada año D’Alessio Irol en el marco del coloquio: entre 8 y 9 de cada 10 ejecutivos que respondieron la encuesta evaluaron que la economía está mejor que hace seis meses y que estará mejor aún dentro de seis meses. El sondeo muestra también proyecciones positivas de empleo, ventas y rentabilidad y, según Eduardo D’Alessio, anticipa para el año que viene un alto nivel de inversiones y “un envión inédito” para la economía. El único gris en el sondeo es lo que esperan para las exportaciones.

Poco después de que ayer al mediodía se difundiera ese informe que mostraba la “euforia” empresaria, se conoció que la inflación de septiembre marcó 1,9% en el mes para un acumulado en lo que va del año del 17,6%, ya por encima de la meta que tenía el Banco Central para todo 2017. Si bien el mal dato reflotó los debates en el Gobierno, los empresarios se muestran más preocupados, en todo caso, por el déficit que por los precios. Y en su agenda de prioridades figura en primer lugar la prometida reforma impositiva.

Qué pasó el miércoles

La “preinauguración” fue con una cena en la que hubo 55 mesas, con más de 600 participantes, la mayor parte de ellos CEOs y gerentes de empresas de primera línea, pero también referentes políticos y sindicales.

Javier Goñi, el presidente de IDEA y gerente general de Ledesma, presentó en su discurso el nuevo isologo de IDEA, que busca resumir las ideas de “punto de encuentro”, “formación e intercambio” e “incidencia”.

María Eugenia Vidal

La “estrella” de la noche fue la gobernadora María Eugenia Vidal, cuya “charla” con Rosario Altgelt, directora de IDEA y gerenta general de LATAM, tuvo atención dedicada de los empresarios y aplausos cerrados. Estuvo centrada en su experiencia hasta hoy como gobernadora y en los aportes que, dice, tienen que hacer todos los argentinos, con mayor responsabilidad de la dirigencia, para que el país cambie.

Tras la cena, se presentó el “caso de éxito” de la generación dorada del básquet argentino –sobre la importancia del trabajo en equipo-, con espacio para anécdotas como que estaban tan compenetrados como grupo que Fabricio Oberto, que no jugó la final de 2004, recordó que “Pepe” Sánchez se había olvidado de que él no la había jugado y que hasta el propio Oberto no lo recordaba.

Entre otros datos que dejó el primer día, Adrián Pérez confirmó el adelanto de El Cronista de que el Gobierno avanzará con la boleta única de papel si no puede avanzar con la boleta única electrónica y funcionarios bonaerenses adelantaron que la Provincia avanzará con una reducción de Ingresos Brutos.

Qué pasó el jueves

Lo más destacado del jueves fueron el paso por el Sheraton del jefe de Gabinete, Marcos Peña, la exposición del periodista Jorge Lanata y, fuera de la agenda oficial, los encuentros entre empresarios y sindicalistas.

Los gremialistas se movían en grupo. Sonreían y se saludaban con los popes industriales, aunque como esos viejos amigos que piensan distinto y a veces se nota: entre otras diferencias, los hombres de los gremios no mostraban ni remotamente el optimismo de los empresarios. Ayer unos y otros compartieron un almuerzo en el que la conclusión general fue una confirmación de que la “reforma laboral” será sector por sector, tesis que se impondría sobre la de una reforma general.

Hubo otro almuerzo destacado, en el que se habló de la plata negra de la política. Empresarios, sindicalistas, políticos, periodistas, abogados, jueces y economistas concluyeron en consolidar un documento conjunto -a partir de propuestas de organismos como Cippec, Poder Ciudadano y Fundación RAP- para llevar al Congreso un proyecto de ley sobre el financiamiento de la política. En el almuerzo, aunque ameno, no faltaron las chicanas entre representantes de las distintas esferas.

Como principal orador del día, Peña volvió a demostrar que es uno de los mejores alumnos de Jaime Durán Barba, al tiempo que planteó que "no hay que pensar en una reforma, sino en una agenda de reformas".

Si el lunes los oradores “distintos” y destacados fueron los basquetbolistas, el jueves ese lugar le cupo a Cris Morena, que fue una de las más aplaudidas. Les pidió a los empresarios que "tengan un gran respeto por su niño interior, que alguna vez tuvieron, y preguntarse si ese niño quisiera vivir este tipo de futuro". Contó que le divirtió estar rodeada de empresarios, en "un mundo diferente” al suyo. Y vivió un momento emotivo cuando recordó a su hija Romina Yan y recibió saludos especiales de jóvenes a los que inició en la actuación, como "Lali" Espósito.

Jorge Lanata

Lanata fue otro de los que se llevó aplausos, aunque en su caso con un discurso (en realidad, habló un rato y luego respondió preguntas de todo tipo que le formularon los ejecutivos) desafiante. Contó aspectos divertidos de la historia argentina y, entre otras cosas, disparó contra los empresarios por su actitud frente al kirchnerismo: “No puedo creer que gente con tanta plata sea cobarde”.

En el medio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó su promesa de que la Villa 31 tendrá su red de servicios para mediados del año que viene y Graciela Fernández Meijide recordó distintas etapas de su vida en correlación con las diferentes fases de la historia del país y de los organismos que acompañaron su lucha.

La segunda jornada cerró con la ya tradicional cena que organizan el HSBC y QBE, con “islas” de algunos de los cocineros más conocidos del país, cócteles y un show en vivo de Agapornis.

Último día

En la agenda del viernes –con una mañana centrada en innovación y los desafíos de la tecnología y la primera tarde girando en torno a la Justicia y la política- se destacan en especial dos paneles que precederán al almuerzo: los que compartirán Paolo Rocca, presidente de Techint, y Marcos Galperín, CEO de Mercadolibre, sobre “El juego de las superficies”, y el de Miguel Gutiérrez (YPF), Daniel Herrero (Toyota) Guillermo Pereyra (sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa) y Ricardo Pignanelli (SMATA) sobre “el juego de la cooperación”.

El cierre, a cargo de Macri, está previsto para las 17:45. Y después sólo quedarán la cena de clausura y la entrega del Premio IDEA a la Excelencia Institucional Empresaria.